15 tifosi, partiti da Medellin per assistere l’11 marzo a un match di Coppa Libertadores contro il Boca Juniors, stanno attraversando una vera e propria odissea. I supporter dell’Independiente di Medellin sono ancora bloccati a Buenos Aires a causa delle restrizioni decise per far fronte all’emergenza Coronavirus. La chiusura delle frontiere, come riporta Repubblica, ha impedito di raggiungere la Bolivia. Dopo aver trascorso 14 giorni in isolamento a La Quiaca, il gruppi di tifosi è stato rimandato a Buenos Aires assieme ad altri 49 migranti e la Direccion Nacional de Migraciones, proprio nelle ultime ore, ha annunciato che saranno tutti rimpatriati.