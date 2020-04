Il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, usa toni duri e decisi per ribadire che bisogna continuare con le stesse misure: “La nostra battaglia contro il Coronavirus prosegue senza sosta, dobbiamo però evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo, che abbiamo costretto avversario in un angolo e stiamo per avere il sopravvento: gli indicatori ci dicono solo che stiamo cominciando a contenerne la portata. Ma la sua dimensione seppure non uniforme è ancora rilevante. Bisogna astenersi dal pensare che sia già arrivato il momento di tornare a normalizzare comportamenti. Non è il momento di pensare alla normalizzazione e ai calendari, continuiamo come abbiamo fatto finora”.