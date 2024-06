Coltellata in Serie A: torna Skriniar e tradisce l’Inter | Prestito con obbligo di riscatto

Milan Skriniar vicino al ritorno in Seri A. Il centrale slovacco pensa al tradimento: arriva con questa formula

L’avventura di Skriniar al Paris Saint Germani rischia di concludersi come peggio non poteva. Arrivato a Parigi nell’estate del 2023, dopo essere finito fuori rosa – per mezza stagione – all’Inter, lo slovacco puntava a diventare un punto fermo della difesa dei francesi, ma nella sua prima stagione il feeling con Luis Enrique non è mai sbocciato.

Il gol ai giorni messo a segno agli ex cugini, che aveva fatto godere non poco gli Intersti proprio a San Siro sotto la Nord, è stato il punto più alto del centrale difensivo con la maglia del Paris. Un idillio durato poco quanto poco era durato il vantaggio del PSG al Meazza, poi ribaltato da Leao e Giroud tra primo e secondo tempo.

Nel girone di ritorno il difensore ha collezionato panchine su panchine, e questo nonostante una difesa piuttosto traballante del Paris. A dare notizia di un divorzio imminente è stato nelle scorse ore il quotidiano Le Parisien, che ha dettato la linea sugli investimenti del club, parlando di un possibile addio del giocatore sul quale, Luis Enrique non avrebbe più intenzione di puntare. Per lui si aprono scenari quasi clamorosi.

Milan Skriniar, opzione Serie A

Skriniar ai ferri corti col PSG. Lo scrivono in queste ore i media francesi, secondo i quali Luis Enrique avrebbe messo alla porta l’ex Inter. I francesi punteranno oltre che a sostituire Mbappe anche a rinvigorire il reparto difensivo e lo slovacco avrebbe perso ormai tante posizioni nelle gerarchie dei titolari. Secondo l’allenatore spagnolo potrebbe essere uno dei sacrificabili dunque.

Su di lui, per quello che sarebbe un clamoroso tradimento, potrebbe piombare il Milan che sta cercando di rinforzarsi in difesa. Ci sono però, oltre alla questione emotiva, paletti riguardanti l’ingaggio e il costo del cartellino (per una valutazione di circa 30 milioni di euro).

Ostacolo ingaggio

Non solo per il Milan, ma per qualsiasi altro club – esclusa Premier League e Arabia – rimane l’ostacolo dell’ingaggio del giocatore. Skriniar infatti, che era passato nel 2023 dai 3 milioni di euro annui ai 9 percepiti al PSG, non avrà certo intenzione di dimezzarsi lo stipendio e i rossoneri non sarebbero felici – vista la politica sul monte ingaggi – di mettere sul tavolo una simile offerta.

Il prestito, magari con parte dello stipendio pagato dai francesi, sarebbe l’unica alternativa per un trasferimento in rossonero. Intanto in estate il giocatore finiti gli Europei si siederà al tavolo con i dirigenti del PSG per trattare e valutare un’eventuale partenza.