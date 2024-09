Caputo chiarisce: «Non mi sono mai proposto al Bari. Aspetto l’occasione giusta»

Francesco Caputo, ex attaccante del Bari attualmente svincolato dopo la rescissione del contratto con l’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Chiacchiere da Bari in onda su Telesveva, per parlare della sua attuale situazione:

«Sono molto sincero, sto bene, sono a casa con la famiglia e mi sto godendo i figli, anche se inizio ad avvertire la mancanza del campo. È la prima volta, è stata una scelta un po’ faticosa ma è stata una scelta presa dopo due mesi da quando è partita la stagione. Va bene cosi, aspetto il momento e l’occasione giusta.

Addio al Bari? Se ne sono state dette davvero tante, sono uscite fuori cose che non ho mai detto dalla mia bocca e non so perché sono venute fuori. Sapete tutti come è andata finire col Bari, sono stato costretto a fare una scelta anni fa. Quel giorno in cui decisi di andare via per pensare alla mia carriera ci rimasi molto male. Col tempo mi è passata, ci ho messo una pietra sopra, ho comunque tanti amici di Bari che sento tuttora.

Ci tengo a precisare che io non mi sono mai proposto al Bari né per nessun’altra squadra, non è mai stato il mio modo di fare. L’unico piccolo contatto che ho avuto col Bari quest’anno è stato con Luca Ceccarelli che fa parte dello staff di Longo, con cui ho giocato due anni per lui. Mi ha contattato per sapere solamente della mia posizione contrattuale con l’Empoli. Da quel momento non ho avuto ulteriori contatti da Bari».