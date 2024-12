Calciomercato Sassuolo: idea Baselli per il centrocampo

Possibile nuova avventura per Daniele Baselli, attualmente fuori dai progetti tecnici del Como. L’ex Atalanta e Torino, dopo la promozione dei lariani in Serie A, potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di scendere nuovamente di categoria per ritrovare continuità. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Sassuolo, attualmente primo in classifica e principale favorito per la promozione in massima serie. I neroverdi faranno un tentativo per il giocatore durante il mercato invernale in modo da affrontare il girone con un reparto più attrezzato e rafforzato.

