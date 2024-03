Brescia-Palermo, Corini: «Nell’intervallo ho chiesto dignità ai ragazzi. Squadra di Maran da playoff»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa dopo la gara persa contro il Brescia.

Di seguito le sue parole riportate da “Bresciaingol”:

«La partita è iniziata in maniera choccante per noi poi però ci eravamo riassestati. Una volta in vantaggio abbiamo subito quel lancio lungo dove paradossalmente sarebbe stato meglio il rigore e non l’espulsione. Sul pareggio di Paghera il Brescia ha poi trovato energia, forza e abbiamo subito altri due gol. Nell’intervallo ho chiesto dignità ai ragazzi, non potevamo pressare alti con l’uomo in meno, speravamo di trovare il gol del 4-3 per mettere un po’ di paura al Brescia, ma non è stato possibile. Cambi? Ho dovuto togliere Henderson perchè non avevo chi poteva scalare centrale, l’uscita di Brunori è stata perchè la partita si era fatta dispendiosa e con Mancuso potevamo pressare di più. Ho fatto una lettura tattica. Brescia propositivo? Si perchè ci prova sempre. Ha trequartisti qualitativi, la difesa si è riassestata, ho sempre detto che poteva ambire alla zona playoff e adesso a maggior ragione. Cosa mi è piaciuto? Eravamo in partita, dovevamo tenere botta, dovevamo essere più bravi a difenderci una volta rimasti in dieci».