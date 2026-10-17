Benevento-Vicenza 2-2, Gallo: «Primo tempo incommentabile, ma reazione importante. Abbiamo evitato la terza sconfitta consecutiva»

Il Vicenza conquista un pareggio in rimonta sul campo del Benevento, chiudendo sul 2-2 una partita dai due volti. Al termine dell’incontro, valido per la settima giornata di Serie B, il tecnico biancorosso Fabio Gallo ha analizzato la prestazione della squadra, criticando duramente l’atteggiamento del primo tempo ma sottolineando la reazione mostrata nella ripresa.

«Primo tempo incommentabile, ma grande reazione»





«C’è stata una reazione importante e tanta voglia di rivalsa dopo un primo tempo incommentabile. Bisogna esaltare il secondo tempo e fare in modo che rimanga bene impresso in testa, così da far capire cosa vuol dire giocare in Serie B».

Gallo ha poi commentato la possibilità che il pareggio contro il Benevento possa rappresentare una svolta per il Vicenza.

«Non so se possa essere la gara della svolta, è una domanda da un milione di dollari. Ho visto l’esuberanza che da tanto tempo non vedevo. Le partite sono lunghe e difficili: abbiamo avuto la possibilità di fare il terzo gol e subito dopo abbiamo rischiato di subirlo, e sarebbe stata una mazzata clamorosa. Ci vuole equilibrio, ma anche esuberanza, altrimenti si rimane passivi».

Le sostituzioni e il cambio di atteggiamento

Il tecnico ha spiegato anche le modifiche apportate durante l’intervallo, decisive per cambiare l’andamento della gara.

«Ho voluto cambiare. Nella ripresa siamo andati uomo contro uomo perché nella prima frazione andavamo troppo piano, in balia degli avversari. Nel secondo tempo ho cercato la reazione per vincere i duelli personali e ritengo sia stata la mossa giusta».

Sulle sostituzioni e sulle condizioni di Merkaj, Gallo ha aggiunto:

«Merkaj aveva preso una botta, per il resto ho fatto altre scelte e bravo chi è entrato. Sarebbe stata la terza sconfitta consecutiva e fermare l’emorragia che sembrava inarrestabile deve essere il punto di partenza».

«Contro l’Empoli dobbiamo essere esuberanti»

Infine, l’allenatore ha rivolto lo sguardo alla prossima sfida contro l’Empoli, chiedendo alla squadra di ripartire dall’atteggiamento mostrato nella seconda parte dell’incontro.

«Per la gara contro l’Empoli dobbiamo essere esuberanti e consapevoli che siamo in Serie B con una squadra che può giocare bene. Al massimo si perde, ma lo si fa da squadra».

Il Vicenza torna dunque da Benevento con un punto e soprattutto con una reazione che Gallo vuole trasformare in un nuovo punto di partenza. Dopo un primo tempo difficile, i biancorossi hanno trovato la forza di recuperare due reti, evitando la terza sconfitta consecutiva.