Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Bari ha reso nota la cessione di Adriano Montalto alla Reggina. Ecco il comunicato:

“SSC Bari comunica di aver raggiunto l’accordo con la Reggina 1914 per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante classe ’88 Adriano Montalto.





A Montalto il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi in cui ha vestito il biancorosso unitamente agli auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non”.