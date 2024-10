Bari: scontri in tangenziale tra tifosi della Fiorentina e della Fidelis Andria

Gravi scontri tra un gruppo di tifosi della Fiorentina e alcuni ultrà della Fidelis Andria si sono verificati oggi intorno alle 13 sulla tangenziale di Bari, all’altezza del quartiere Torre a Mare. I supporter della squadra viola erano diretti a Lecce per la partita in programma alle 15 allo stadio “Via del Mare”, mentre i tifosi della Fidelis Andria erano in viaggio verso Nardò, dove la loro squadra avrebbe giocato alla stessa ora.

Gli scontri sono esplosi lungo la statale 16, provocando pesanti disagi al traffico. Stando ai video pubblicati sui social, gli ultrà di entrambe le squadre si sono affrontati a viso coperto, utilizzando mazze, catene e fumogeni. La violenza si è diffusa rapidamente e ha colto di sorpresa gli automobilisti che si trovavano sulla strada, costretti a osservare l’escalation sotto i loro occhi attoniti.

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente per cercare di riportare la calma e fermare i tafferugli. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di tifosi della Fiorentina, a bordo di alcuni minivan, sarebbe sceso in strada armato di catene e mazze, per poi attaccare i tifosi andriesi, che viaggiavano su alcuni furgoni, danneggiandoli nel corso dello scontro.

La situazione è stata riportata alla normalità solo grazie all’intervento deciso delle forze di polizia, ma resta alta la preoccupazione per i crescenti episodi di violenza legati al mondo del calcio. Ancora da valutare eventuali denunce o arresti conseguenti agli scontri.

