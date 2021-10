Il Barcellona nel marzo 2021 era “tecnicamente fallito”.

A rivelarlo è lo stess club blaugrana attraverso una nota ufficiale:

“La gestione del precedente board è stata disastrosa”, in particolare per una impennata dei costi a livello sportivo: “Sono stati acquistati giocatori senza sapere se avrebbero potuto pagarli”, ha spiegato il ceo blaugrana.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione e il suo nuovo assetto esecutivo hanno incontrato una situazione economica e finanziaria caratterizzata da un patrimonio netto negativo e in una situazione tecnicamente di fallimento; debiti e passività per 1,35 miliardi di euro, con urgenti necessità di rifinanziamento; flusso di cassa operativo nullo, con difficoltà a far fronte alle buste paga; il mancato rispetto diffuso degli indici finanziari, limitando l’iscrizione di nuovi giocatori e il processo decisionale; strutture deteriorate e un Camp Nou in situazione precaria; un progetto Espai Barça sottovalutato con gravi carenze; e una mancanza di governance e controllo interno, che ha reso difficile il controllo e la gestione dell’istituzione”.