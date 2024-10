Ancelotti, che dichiarazioni d’amore: “Per me lui è stato tutto” | La compagna è furiosa

Le recenti dichiarazioni mettono in mostra il folle amore provato per il tecnico del Real Madrid. La moglie non ne sarà affatto felice.

Uno degli allenatori più vincenti, e ovviamente più importanti, della storia del calcio è Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo infatti è riuscito a vincere ovunque sia andato, conquistando trofei importanti. In particolar modo le 5 Champions League (conquistate due con il Milan e tre con il Real Madrid) sono il principale biglietto da visita del mister emiliano.

Ancora oggi il tecnico è in sella alla panchina dei Blancos, dove anche in questa stagione spera di ottenere altri successi. La cosa non è improbabile, vista appunto la sua caratura internazionale e quella di tutta la squadra, rinforzatasi ulteriormente con l’arrivo in rosa di quello che a detta di molti è il miglior calciatore al mondo, ovvero Kylian Mbappé.

Ultimamente però l’allenatore ha fatto parlare di sé per questioni affettive. Di recente infatti sono state rilasciate sul suo conto delle forti dichiarazioni, o meglio, quasi delle dichiarazioni d’amore, le quali hanno indicato una forte passione nei suoi confronti. Parole che di sicuro non avranno fatto piacere alla sua seconda moglie Mariann Barrena McClay, che è su tutte le furie.

Un amore indissolubile nei confronti di Ancelotti

Oltre ad essere un tecnico molto vincente, Carlo Ancelotti è molto amato dai suoi ex giocatori. A dimostrazione di ciò ci sono le continue dichiarazioni d’amore nei suoi confronti che arrivano dai suoi vecchi allievi. Di recente è stato il turno di Cafu, che da ospite al ‘Festival dello Sport di Trento’ ha ricordato la sua carriera e ha elogiato in maniera quasi amorevole il vecchio mister.

Rivolgendosi al tecnico di Reggiolo infatti l’ex terzino brasiliano ha dichiarato: ”Ancelotti era allenatore, padre, fratello. Per me lui è stato tutto”. Parole al miele nei suoi confronti dunque, quasi d’amore, che potrebbero aver scatenato addirittura la gelosia di sua moglie, consapevole però del fatto che il compagno è amato da tutti nel circuito calcistico e non solo.

Rapporto indissolubile tra il tecnico e i suoi giocatori

Ovunque sia andato, Ancelotti oltre a vincere ha lasciato un gran ricordo di sé tra i suoi calciatori e non solo.

Per questa ragione dunque ancora oggi l’allenatore è ricordato con grande affetto praticamente da chiunque.