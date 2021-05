«Una decisione che viene da dentro dalla coscienza di uomo e allenatore. L’ho fatto per me e per la Reggiana. Non cercate fantasmi perché non ce ne sono. E, lo giuro, non ho un’altra squadra. Tanti penseranno sia un errore, ma io sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Che mi costa tanto per l’amore che ho per questa città».

Queste le parole dell’ormai ex allenatore della Reggiana, Massimiliano Alvini, rilasciate ai microfoni di “Il Resto del Carlino” in merito all’addio alla squadra emiliana. Il tecnico è stato anche accostato al Palermo (CLICCA QUI)