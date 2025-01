200 MILIONI DI EURO: se siamo tutti d’accordo, ufficializziamo l’affare | È fatta: c’è la firma di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, proposta shock pronta ad essere accettata, oramai non ci sono più dubbi: a breve la firma

Cristiano Ronaldo continua ad essere, sempre di più, l’uomo simbolo del calcio in Arabia Saudita. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visti gli ultimi aggiornamenti che vedono come protagonista il fuoriclasse portoghese.

Secondo quanto riportato dalle ultime novità pare che il classe ’85 sia pronto a firmare un nuovo ed importante accordo. Lo stesso che lo vedrà percepire un ingaggio da urlo. Si parla, infatti, di ben 200 milioni di euro. A stagione.

Insomma, una di quelle proposte che difficilmente si possono rifiutare. Uno splendido regalo di compleanno, in anticipo, per il calciatore che nel mese di febbraio spegnerà la bellezza di 40 candeline.

Di appendere le scarpette al chiodo non ne vuole assolutamente sapere. Anzi, il suo prossimo obiettivo, è quello di agguantare la qualificazione ai Mondiali e parteciparci con il suo Portogallo. Magari, per “l’ultimo ballo”, con il suo rivale di sempre: Leo Messi.

Cristiano Ronaldo, proposta difficile da rifiutare: 200 milioni per il portoghese

L’avventura di Cristiano Ronaldo continuerà senza problemi. La storia d’amore con l’Al-Nassr proseguirà. Almeno fino al 30 giugno 2026. Il contratto del portoghese andrà in scadenza quest’anno, ma il suo attuale club non vuole perdere altro tempo e sta cercando in tutti i modi di convincerlo a rimanere. Si parla, infatti, di un rinnovo da ben 200 milioni di euro. Questo è quello che fa sapere la stampa saudita ed i media spagnoli che confermano il tutto. Non solo: l’accordo sembra essere praticamente chiuso. Manca solamente l’ufficialità.

Il numero 7, quindi, continuerà a militare nella Saudi League per la gioia di tutti gli appassionati di calcio sauditi. In quest’ultimo periodo si erano intensificate, sempre di più, le voci di un suo possibile trasferimento nella Major League Soccer. Una ipotesi che lo avrebbe riproposto nell’eterna sfida con il suo rivale e collega argentino. Non accadrà nulla del genere visto che il portoghese continuerà la sua avventura calcistica in terra saudita. Un paese che, per ringraziarlo, lo ha nominato anche testimonial ed ambasciatore per i Mondiali di calcio del 2034.

Cristiano Ronaldo, affare ad un passo: gli ultimi aggiornamenti

Con queste cifre Cristiano Ronaldo diventerebbe il calciatore più pagato al mondo. Attualmente il calciatore già percepisce una cifra del genere, senza dimenticare i 60 milioni derivanti dai diritti d’immagine. Come riportato in precedenza per la tanto ed attesa “fumata bianca” mancano davvero pochissimi giorni. La conferma ufficiale del suo rinnovo dovrebbe essere annunciata a breve. Non è da escludere, a questo punto, che il legame con l’Arabia Saudita possa anche continuare oltre il 30 giugno 2026.

Soprattutto perché, nonostante la veneranda età, ci sono altri club interessati a lui. Tra questi l’Al-Hilal (dove militano Koulibaly e Neymar) che ci ha provato in tutti i modi a convincerlo nell’accettare il trasferimento, ma senza esito positivo. Ronaldo, quindi, continuerà a giocare fino a 41 anni. Adesso, il suo prossimo obiettivo, è quello di arrivare quanto prima alla cifra dei 1000 gol realizzati in carriera, tra club e nazionale. Una impresa tutt’altro che impossibile visto che, in questo momento, è a quota 917 reti.