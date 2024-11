“12 punti di penalizzazione in classifica”: COMUNICATO UFFICIALE FIGC | Adesso sono ultimissimi a -1

Sanzione pesantissima per il club, c’è anche il comunicato da parte della FIGC: in classifica partiranno da un pesante -1Tutti i campionati europei si fermano per due settimane per consentire alle nazionali di scendere in campo per gli ultimi impegni di questo 2024. Tra match di Nations League e qualificazioni alla prossima edizione della Coppa del Mondo.

Nonostante lo stop, però, non si placano affatto le polemiche che arrivano proprio dal calcio italiano. Non tanto per il duro sfogo di Antonio Conte (post match di Inter-Napoli), ma per quello che ha visto come protagonista un club in particolare.

Lo stesso che ha subito e dovrà scontare una dura punizione. Il tutto è stato emanato anche grazie ad un comunicato della FIGC: alla società sono stati inflitti ben 12 punti di penalizzazione.

Un problema non da poco per il club che, adesso, si trova in ultimissima posizione in classifica. Tutti i punti conquistati sul campo li ha persi. Non solo: dovrà partire anche con un segno “negativo”: un disastroso -1 che complica i piani di squadra ed allenatore.

Penalizzazione in classifica, ora la situazione si fa pesante: che tegola per il club

Una vicenda che arriva direttamente dalle Marche e, più precisamente, dal campionato di Prima Categoria. Protagonista di quello che stiamo per raccontarvi l’Urbs Salvia. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media sportivi locali pare che il club marchigiano avrebbe presentato tesseramenti irregolari, di calciatori, nella passata stagione. La Federcalcio non ha effettuato sconti ed ha deciso di punire, in maniera esemplare, la società.

Di conseguenza la vicenda è stata studiata, in lungo ed in largo, anche dal Tribunale Federale. Lo stesso che ha punito l’Urbs Salvia con una penalizzazione di 12 punti in classifica. Non solo: anche una ammenda di 1.200 euro. Una situazione a dir poco drammatica quella che sta vivendo il club: ora si trovano in ultima posizione con un -1, addirittura a 9 punti per raggiungere la quota salvezza. Tra l’altro nuovo obiettivo della società.

Sanzione pesante per il club, la Figc non fa sconti: puniti anche dirigenti e atleti

I giudici federali non hanno risparmiato nemmeno dirigenti e calciatori dell’Urbs Salvia. Per Tommaso Bordi arrivano ben 20 mesi di inibizione. Per Paolo Calvigioni 15, 5 mesi e 10 giorni per Riccardo Natalini, 3 mesi e 10 giorni per Marco Leoni. Dal punto di vista degli atleti, invece, spuntano le punizioni per: Marco Ciamarra (10 giornate, ora milita nella Lorese), Elia Curzi (15 giornate), Daniele Lambertucci (13) e Manuel Minnucci (11).

Finita qui? Neanche per sogno visto che nella lista dei “cattivi” ci sono finiti altri tesserati come: Lorenzo Monteverde (13 giornate di squalifica), Alessandro Salvatori (11), Silvio Salvucci (11, ora alla Ripe San Ginesio) ed Edoardo Vipera (14). Un problema non da poco per il tecnico che non potrà contare su ben sei calciatori squalificati. Possibile che nelle prossime settimane interverranno nel mercato degli svincolati per colmare le assenze.