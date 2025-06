ZIDANE FIRMA NEL 2026: la leggenda torna dove tutto era iniziato | In panchina per aprire un nuovo ciclo

È pronto a tornare protagonista l’ex fantasista francese che da allenatore ha vinto tutto col Real Madrid. Ancora un po’ di attesa.

La carriera da allenatore di Zinedine Zidane è stata fulminante e ricca di successi, iniziata nelle giovanili del Real Madrid e come vice di Carlo Ancelotti. La sua ascesa alla guida della prima squadra dei “Blancos” nel gennaio 2016 ha segnato l’inizio di un’era d’oro.

Nel suo primo ciclo al Real Madrid (gennaio 2016 – maggio 2018), Zidane ha compiuto un’impresa storica, vincendo tre Champions League consecutive, diventando l’unico allenatore a riuscirci. A questi successi si aggiungono due Supercoppa Europea, due Coppe del Mondo per club, una Liga spagnola e una Supercoppa di Spagna.

Dopo una breve pausa, è tornato sulla panchina del Real Madrid nel marzo 2019 per un secondo ciclo, conclusosi nel maggio 2021. Anche in questa fase ha aggiunto al suo palmarès un’altra Liga spagnola e un’altra Supercoppa di Spagna. In totale, ha conquistato 11 trofei come allenatore del Real Madrid.

Dal suo secondo addio al Real Madrid, a maggio 2021, Zidane è fermo. Sono passati ormai anni da quando ha lasciato la panchina, nonostante sia stato spesso accostato a grandi club europei, preferendo finora mantenere un periodo di riposo.

No all’Arabia e idea Juve

Zinedine Zidane, nonostante sia fermo da più stagioni, continua a essere un nome molto ambito nel panorama calcistico internazionale. Recentemente, ha rifiutato offerte faraoniche provenienti da club della Saudi Pro League, con indiscrezioni che parlano di un contratto annuale da oltre 50 milioni di euro declinato.

Il nome di Zidane è stato spesso accostato alla Juventus, un club a cui è legato da un passato glorioso da calciatore. I tifosi bianconeri sognavano un suo ritorno, e le voci si sono intensificate in diversi momenti. Tuttavia, finora, le trattative non si sono mai concretizzate, forse a causa delle ambizioni di Zidane.

Zizou riparte nel 2026

Zinedine Zidane ha manifestato pubblicamente il desiderio di allenare la nazionale francese, ma ha precisato che attualmente Deschamps è ancora sotto contratto fino al termine del Mondiale 2026. Didier Deschamps, in carica dal 2012 con vittorie mondiali ed europee, ha annunciato che lascerà la guida dei Bleus al termine del Mondiale che si giocherà in Messico, Canada e Stati Uniti nel 2026.

Tra le reazioni al possibile avvicendamento, sia Deschamps che la ministra dello Sport francese hanno definito Zidane “candidato naturale”, mentre Thierry Henry lo ha definito “meritato” . Zidane stesso ha dichiarato: “È un sogno, ho proprio voglia” di sedersi sulla panchina dei Bleus dopo l’estate 2026.