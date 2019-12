A volte il destino è così crudele, ti prende in giro, ti fa illudere e poi ti sbatte in faccia la realtà delle cose, senza alcuna pietà. Ciò accade in ogni campo della vita, incluso quello sportivo dove le emozioni degli appassionati e dei tifosi, intente a dare un senso alle manifestazioni, vengono sfruttate, bistrattate, a favore di un mondo oscuro, velato da meccanismi che esaltano il vil denaro, gli interessi e l’egoismo. E a Palermo lo sappiamo bene. Sin dagli albori, la storia del club rosanero è stata marchiata a sangue con la celebre frase richiamante i colori sociali: “Rosa come il nero, dolce come l’amaro”. Un sussulto di orgoglio da parte di Giuseppe Airoldi, consigliere palermitano che ebbe questa intuizione in una lettera inviata a Giosuè Whitaker, membro della famiglia allora proprietaria del club. Un’affermazione rappresentativa, che però ha intrappolato l’esistenza ultracentenaria del club in un turbinio di alti e bassi. E ci risiamo. Il rosa è timido, il nero è profondo. Da questo punto di vista, quale potrebbe essere considerato l’anno rosa-nero per eccellenza, se non il 2019?

I rimasugli di fine 2018, culminati dall’addio di Zamparini (virtuale?) e la cessione del club ai famigerati inglesi per la modica cifra di 10 euro, sono letteralmente esplosi nella parte iniziale dell’anno che abbiamo vissuto. Tante promesse, conferenze dubbie, ex calciatori britannici coinvolti nel caos, advisor di banche, agenzie e via dicendo. Tutti personaggi capaci di trasmettere le più diversificate sensazioni, ad esclusione di sicurezza e tranquillità sul futuro del club. Come dimenticare Clive Richardson? Oppure il silenzioso barbuto James Sheehan, l’enigmatico amministratore delegato Emanuele Facile e l’intraprendente Dean Holdsworth, che voleva letteralmente sostituire Rino Foschi conducendo il calciomercato invernale, scatenando l’inevitabile reazione furibonda del dirigente romagnolo. Un calciomercato nullo, con il solo l’approdo misterioso dello svincolato Gunnarsson. Le cronache parlano di incomprensioni tra i membri del sodalizio inglese: Richardson e il suo “compare” Treacy si dimettono rispettivamente da presidente e consigliere del Cda. E la crisi prende il sopravvento: il Palermo sprofonda, come mai nella sua storia, la società è allo sbando e non si conoscono i profili dei timonieri. Facile, pressato, è costretto a cedere le quote proprio a Rino Foschi e Daniela De Angeli, che si rendono protagonisti della fase di transizione, in attesa di trovare nuovi acquirenti. Si susseguono diverse voci di fantomatici soggetti interessati, dagli americani fino a Follieri, passando per York Capital. Siamo a metà febbraio e al Palermo servono nell’immediato 2,8 milioni per provvedere al pagamento degli stipendi. Il tandem al comando trova un accordo con Dario Mirri per la concessione della pubblicità dell’U.S. Città di Palermo per quattro anni. La società respira e scongiura la penalizzazione di quattro punti in classifica. All’imprenditore palermitano viene concessa anche un’opzione per rilevare il club entro un mese, mai esercitata. Nel mentre la squadra risente della difficile situazione e cade sotto la pressione delle inseguitrici, Brescia e Lecce. Bellusci “scoppia” in lacrime con uno sfogo nel post-partita della sfida interna contro il Foggia, denunciando il momento. I calciatori del Palermo sono soli e hanno solo bisogno del supporto dei tifosi. L’ostacolo stipendi si ripresenta tra il 16 e il 18 marzo, ma viene ampiamente superato con i 2,8 milioni messi a disposizione dalla famiglia Zamparini.

Il periodo più buio sembra oltrepassato, ma è solo la quiete prima della tempesta. Sul campo, gli uomini di Stellone perdono tutte le certezze identitarie con cui avevano costruito il primato al termine del girone d’andata. Nel giorno di Pasquetta, il Palermo pareggia tra le mura amiche contro il Padova ultimo in classifica e Stellone viene esonerato. Al suo posto viene chiamato Delio Rossi, lo storico allenatore che ha condotto il club ad un passo dalla Champions League e dalla vittoria della Coppa Italia. Ma non si registra un’inversione di tendenza in termini di risultati e la squadra è costretta ancora ad arrancare per riprendersi la promozione diretta.

Nel periodo a cavallo tra fine aprile e inizio maggio, il Palermo viene deferito dalla Procura Federale per responsabilità diretta e per responsabilità oggettiva a seguito di alcune irregolarità amministrative. Continuano a susseguirsi le voci inerenti ad un nuovo passaggio di proprietà. Ad un certo punto, sembra tutto fatto per la cessione del club a York Capital, su spinta di Rino Foschi. Ma all’improvviso il colpo di scena: il Palermo è stato ceduto ad Arkus Network, società guidata dai fratelli Salvatore e Walter Tuttolomondo. Tante promesse come al solito. La novità? Stavola entrano in scena pure i bodyguards con auto blu e furgoncini dai vetri oscurati. Magicamente riescono ad abbindolare gran parte della piazza con progettualità e manifestazioni teoriche di eccelso livello. Chi c’è insieme a loro? Fabrizio Lucchesi, alias mister fallimento per tanti, dopo le travagliate vicende di Pisa, Latina e Lucca. Nel mentre, il Palermo si lascia sfumare la promozione diretta in virtù del pareggio interno contro il Cittadella all’ultima giornata e della contemporanea vittoria del Lecce. Nel giro di due giorni, la squadra rosanero passa dalla residua speranza della Serie A al baratro: il Tribunale Federale Nazionale condanna il club alla Serie C per illecito amministrativo. I nuovi proprietari avviano la battaglia legale e preparano il ricorso in appello per sperare in un capovolgimento della sentenza nel secondo grado. Si scatena un putiferio tra le squadre coinvolte nei play-off e nei play-out e alla fine il Palermo viene “salvato” con una penalizzazione di 20 punti nella classifica del campionato di Serie B 2018/2019. Retrocessione scongiurata e categoria mantenuta. I play-out si disputano regolarmente tra Salernitana e Venezia, con i lagunari che poi retrocedono sul campo.

Sembra tornato il sereno in viale del Fante, ma contestando un detto tipico palermitano: “Sì, può diventare più buio di mezzanotte”. La nuova proprietà programma la stagione mettendo le mani avanti e parlando di stagione di transizione, ambizioni ristrette e così via. Viene ufficializzato Pasquale Marino come tecnico, per il suo credo di gioco e l’abilità di lavorare con i giovani. Dal punto di vista amministrativo è corsa contro il tempo per saldare la posizione debitoria necessaria all’iscrizione in Serie B. Passano i giorni e la famosa fideiussione continua a non arrivare. Dalla società assicurano l’assenza di problemi. Continua anche la sfida a distanza col Venezia, a colpi di battute ridicole sul gioco del Monopoli. Arriva il 24 giugno: catastrofe. Lucchesi, nel tardo pomeriggio, tranquillizza i giornalisti presenti in merito alla definizione di tutte le pratiche necessarie. Arriva il gong successivo alle 23:59, termine perentorio per l’iscrizione. Buio totale, squadra e città sprofondate nell’infero: Palermo non iscritto al campionato di Serie B. Dalla Lega B denunciano e assicurano il mancato arrivo della pec relativa, la società si difende stilando un elenco di scuse grottesche? Vediamo un po’, il problema tecnologico, la tentata truffa. Aggiungiamo altro? In tarda serata, il piazzale del “Barbera” viene invaso dai tanti tifosi rosanero alla ricerca di spiegazioni che non esistono. Nei giorni successivi, si scatena una caccia ai colpevoli, tutti vogliono fornire la propria versione dei fatti, i Tuttolomondo improvvisano video drammaturgici per placare l’animo rovente della tifoseria. Si dimettono le figure Albanese e Macaione come segno di discontinuità verso la gestione della nuova proprietà. Ma la realtà è solo una: il Palermo non è iscritto ad alcun campionato e lo confermano tutte le principali istituzioni calcistiche. Inevitabilmente, la FIGC revoca l’affiliazione all’U.S. Città di Palermo.

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, dà l’avvio alle pratiche inerenti l’avviso pubblico per la costituzione del nuovo Palermo, indetto il 12 luglio. Tempo fino al 23 per scegliere i nuovi rappresentanti del calcio palermitano. Diversi i nomi in lizza, il più “blasonato” Ferrero, presidente della Sampdoria. Ma il 24 luglio, inizia una nuova storia: il primo cittadino e Leonardo Guarnotta, presidente del Tribunale di Palermo, scelgono il gruppo Hera Hora capitanato da Mirri e Di Piazza, supportato da Rinaldo Sagramola. Come la fenice, il Palermo rinasce dalle ceneri. Ecco l’SSD Palermo.

Sin da subito, la nuova società è costretta agli straordinari per costituire la squadra nel giro di pochi giorni, a causa dell’inizio del campionato di Serie D previsto l’1 settembre. Arrivano giovani promesse e calciatori in cerca di rilancio, con un curriculum chiaramente contraddistinto dalla militanza in categorie superiori. C’è il grande ritorno: Mario Alberto Santana, che diventa capitano in una specie di congiunzione tra passato e presente. L’allenatore scelto è Rosario Pergolizzi. Il ritiro estivo viene svolto a Petralia Sottana e proprio tra i sobborghi delle Madonie si riaccende l’entusiasmo della tifoseria rosanero, desiderosa di trasmettere il proprio calore alla nuova compagine rosanero. La prima partita celebrativa al “Barbera” è un’amichevole contro le vecchie glorie, capaci di portare in alto il nome del Palermo nelle storiche epopee. La campagna abbonamenti parte col botto: sono 10.446 le tessere stagionali vendute. Superato il dato del Parma di qualche anno fa: è record assoluto per la categoria. La città torna a vivere per la sua squadra del cuore, come non accadeva dalle primissime stagioni di Serie A sotto la gestione Zamparini. In un attimo tutte le atrocità dei mesi passati sembrano dimenticate, come se il desiderio dei palermitani fosse solo quello di trovarsi su una dimensione parallela. I nuovi beniamini rosanero sono andati oltre le aspettative in campionato, collezionando 10 vittorie consecutive, striscia di risultati utili fermata dal Savoia sul manto erboso del “Barbera”. Da quella partita in poi, i momenti di difficoltà si sono moltiplicati. Forse gli uomini di Pergolizzi stanno sentendo la pressione di dover riportare al più presto possibile e a tutti i costi questa piazza tra le categorie nobili del calcio italiano. Tuttavia, pur dilapidando il grande vantaggio accumulato nelle prime giornate, il Palermo si è laureato campione d’inverno, con tre punti in più rispetto al Savoia.

Si chiude così un anno nero, nerissimo, che ha squarciato con ferocia il cuore e la passione dei tifosi del Palermo. Adesso, è necessario fare in modo che il “rosa” intravisto negli ultimi mesi prevalga su tutto e sia la costante di un radioso futuro di crescita collettiva che possa portare il club e la città tra le cime più alte. 2019, a mai più.