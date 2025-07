YILDIZ IN PREMIER LEAGUE: la cifra dell’affare | L’allenatore si è fissato e lo vuole subito a Londra

Il talento bianconero nel mirino di un club della Premier che presenta una grande offerta, la Vecchia Signora regge l’urto.

La Juventus è protagonista di un mercato estivo a tutto campo. L’obiettivo è non solo rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor, ma anche sfoltire l’organico e bilanciare le finanze. L’attacco ha già visto l’arrivo di Jonathan David, attaccante canadese di grande prospettiva, che promette gol e dinamismo al reparto offensivo bianconero.

Per la difesa, la dirigenza bianconera sta monitorando con interesse due profili di spessore: Aymeric Laporte dell’Al-Nassr e Jhon Lucumí del Bologna. Entrambi i difensori centrali porterebbero esperienza e solidità alla retroguardia, aumentando le opzioni a disposizione del tecnico.

Sul fronte delle conferme, la Juventus ha perfezionato la permanenza di Francisco Conceição, esterno che ha ben figurato nella scorsa stagione e per cui è stato trovato un accordo col Porto. Il sogno per il centrocampo, invece, rimane Ederson dell’Atalanta, ma piacciono anche Kessié e Tonali.

Si sta valutando la situazione di Randal Kolo Muani, cercando di prolungare il suo prestito o di trovare una formula vantaggiosa per la sua acquisizione definitiva, anche se il francese è nel mirino del Newcastle. Il mercato bianconero è dinamico e mira a costruire una squadra competitiva su più fronti.

Movimenti in uscita

La Juventus è attiva anche sul fronte delle cessioni per ottimizzare la rosa e le finanze. Douglas Luiz, arrivato in bianconero appena un anno fa, è con ogni probabilità destinato alla Premier League, con l’Everton in pole position per il suo acquisto. Parallelamente, il giovane Mbanugla, prodotto del settore giovanile e protagonista nella scorsa stagione, giocherà col Werder Brema in Bundesliga.

Per quanto riguarda Nicolás González, il suo nome circola con insistenza nel mercato delle uscite. SCi sarebbe l’interesse concreto di club arabi come l’Al-Ahli, e la Juventus potrebbe accettare un’offerta significativa per generare una plusvalenza. Ovviamente si dovrà anche sciogliere il nodo Vlahovic.

Il Chelsea punta Yildiz

La Juventus ha fermamente respinto un’offerta del Chelsea per Kenan Yildiz, stimata tra i 65 e i 68 milioni di euro, spinta dall’ex bianconero Enzo Maresca. La dirigenza della Continassa ha inviato un messaggio chiaro: il giovane talento turco non è sul mercato. Questa decisione sottolinea l’importanza che Yildiz riveste nei piani futuri del club.

Il rifiuto all’offerta londinese segue altri approcci, seppur meno aggressivi, da parte di club come Barcellona e Bayern Monaco nei giorni scorsi. La Juventus è determinata a blindare Yildiz, offrendogli un nuovo contratto fino al 2030 con uno stipendio adeguato al suo status di potenziale top player.