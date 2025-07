YILDIZ COME LAUTARO: sfogo folle al Mondiale per Club | E’ successo davanti alle telecamere

Il giovane turco al centro dell’attenzione media e social dopo il Mondiale per club, e non solo per questioni calcistiche.

Il cammino della Juventus al Mondiale per Club è iniziato con un’ottima fase a gironi, caratterizzata da due vittorie convincenti. I bianconeri hanno esordito con un netto 5-0 contro l’Al Ain. A seguire, un’altra prestazione solida ha portato alla vittoria per 4-1 contro il Wydad, garantendo la qualificazione agli ottavi di finale. Tra i marcatori della fase a gironi, Kenan Yildiz si è distinto come capocannoniere della Juventus con 3 gol.

Tuttavia, la fase a gironi si è conclusa con una pesante sconfitta per 2-5 contro il Manchester City, che ha visto i bianconeri cedere il passo alla squadra di Guardiola in una partita spettacolare. Nonostante i gol di Koopmeiners e Vlahovic per la Juventus, la netta superiorità del City ha relegato i bianconeri al secondo posto.

Agli ottavi di finale, la Juventus ha affrontato il Real Madrid, in un match che si preannunciava già dal sorteggio come una montagna da scalare. La partita, giocata all’Hard Rock Stadium, ha visto la Juventus soccombere per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Gonzalo Garcia al 54° minuto.

Nonostante gli sforzi e le parate di Michele Di Gregorio, che ha limitato il passivo, la Juventus non è riuscita a trovare la rete del pareggio. L’eliminazione agli ottavi ha concluso il percorso dei bianconeri al Mondiale.

Lo sfogo in diretta di Lautaro

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Fluminense agli ottavi del Mondiale per Club, Lautaro Martínez ha avuto un durissimo sfogo in diretta TV. Il capitano dell’Inter non ha usato mezzi termini, dichiarando: “Qui bisogna voler restare. Chi vuole stare con noi resta, chi non vuole deve andare via. Ho visto cose che non mi sono piaciute”.

Lautaro ha ribadito il suo impegno e la sua volontà di lottare per obiettivi importanti con la maglia dell’Inter, sottolineando l’importanza di un gruppo coeso e affamato di vittorie. Pur senza fare nomi espliciti, le sue parole sono state largamente interpretate come un riferimento ad Hakan Calhanoglu.

Lo sfogo di Yildiz

Durante la gara contro il Real Madrid, Igor Tudor ha stupito tutti sostituendo Kenan Yildiz mentre la sua squadra era sotto nel punteggio. Il talento turco, visibilmente sorpreso, si è avvicinato alla panchina chiedendo: “Perché io?”, manifestando apertamente la sua perplessità per la decisione.

Nel post-partita, Tudor ha chiarito così la scelta: “L’ho visto affaticato, ho preferito non rischiare. Non c’era altro dietro”. Il tecnico ha difeso la decisione come precauzione tattica, nonostante la reazione contrariata del giocatore.