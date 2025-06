VUOI LA 7 DI GIMENEZ? 52 milioni per Tare | Via libera del Milan alla bomba entro giugno

Il nuovo dirigente del Milan è al lavoro per costruire una squadra competitiva.

Il futuro di Santiago Gimenez al Milan è improvvisamente diventato oggetto di riflessione, nonostante il suo arrivo fosse stato uno dei colpi più attesi dell’ultimo mercato invernale. I rossoneri avevano investito 32 milioni di euro più 3 di bonus per strapparlo al Feyenoord, ma i suoi numeri — 6 gol e 3 assist in tutte le competizioni — non hanno pienamente giustificato l’investimento. Le scelte tecniche di Sérgio Conceição, che spesso ha preferito Jovic o Abraham, hanno limitato la continuità dell’attaccante messicano.

Con l’addio a parametro zero di Jovic e il rientro alla Roma di Abraham, sembrava aprirsi un varco per “Bebote”. Ma il nuovo corso targato Massimiliano Allegri non garantisce certezze: l’ex tecnico bianconero ha in mente un restyling offensivo e Gimenez non è al centro del progetto. A soli sei mesi dal suo arrivo, il centravanti è già in discussione e dovrà convincere il nuovo direttore sportivo Igli Tare a puntare su di lui.

Il club è alla ricerca di un attaccante di livello internazionale. I nomi che circolano, da Dusan Vlahovic a Mateo Retegui, sono affascinanti ma difficili da raggiungere. Secondo Nicolò Schira e Daniele Longo, i tentativi di Tare sono reali, ma al momento il Milan non ha intenzione di mettere Gimenez sul mercato.

Nei prossimi giorni si terrà un incontro tra Tare, l’agente Rafaela Pimenta e il padre del giocatore. Da lì si capirà se il futuro di Santiago sarà ancora rossonero.

Milan, il nome nuovo per l’attacco

Il Milan accelera sul fronte attaccanti e guarda con attenzione a Moise Kean. Il club rossonero avrebbe già avviato un primo sondaggio per il centravanti della Fiorentina, autore di una stagione positiva in maglia viola. A spingere per il suo arrivo è Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, che conosce bene Kean fin dai tempi della Juventus e vorrebbe rilanciarlo a Milanello. Il tecnico ha chiesto espressamente un “numero 9 vero” e vede nel classe 2000 il profilo ideale per la sua idea di gioco.

Il principale ostacolo resta il costo del cartellino: la clausola rescissoria fissata a 52 milioni di euro, valida nelle prime due settimane di luglio, rappresenta una cifra importante. Tuttavia, il Milan starebbe valutando soluzioni alternative per abbassare il prezzo, come l’inserimento di contropartite tecniche. Tra queste spunta il nome di Pietro Terracciano, portiere stimato da Stefano Pioli, futuro tecnico della Fiorentina. Una mossa che potrebbe rendere l’operazione più concreta e sostenibile.

Kean riflette, Allegri lo aspetta

Nonostante in rosa ci sia già Santiago Gimenez, che però non convince pienamente Allegri, la dirigenza è determinata a intervenire con decisione sul mercato offensivo. Kean rappresenta un’opportunità interessante anche per il suo desiderio di rilancio.

Il giocatore, per ora, non ha preso una decisione definitiva, ma la prospettiva di ritrovare Allegri – sotto la cui guida ha realizzato 22 gol – potrebbe rivelarsi decisiva nelle prossime ore. I contatti proseguiranno a breve.