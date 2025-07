VOGLIO L’ARABIA: clamoroso Milan, l’allenatore ha cambiato idea | Trattativa avviata

L’Arabia è sempre molto attrattiva per calciatori e allenatori.

Negli ultimi anni, l’Arabia Saudita è diventata una delle mete più ambite per calciatori e allenatori provenienti da tutto il mondo. Un tempo considerata una destinazione secondaria, oggi attrae grandi nomi grazie a un progetto calcistico ambizioso, sostenuto da ingenti risorse economiche e da una visione strategica a lungo termine. L’obiettivo è chiaro: trasformare la Saudi Pro League in uno dei campionati più competitivi e seguiti al mondo.

Il fattore economico resta centrale. Gli stipendi offerti ai top player e agli allenatori di fama internazionale sono spesso superiori a quelli delle grandi squadre europee. Questo ha convinto campioni affermati, anche nel pieno della loro carriera, ad accettare trasferimenti che un tempo sarebbero stati considerati prematuri. Ma non si tratta solo di denaro: molte strutture moderne, uno stile di vita protetto e una crescente esposizione mediatica rendono l’esperienza saudita sempre più appetibile.

A livello tecnico, i club arabi stanno investendo anche in staff di qualità, tecnologie all’avanguardia e centri sportivi d’eccellenza. Questo consente agli allenatori di lavorare in contesti professionali, con margini di crescita reali e il fascino di essere protagonisti di una trasformazione storica del calcio locale.

Il contesto culturale e sociale sta cambiando rapidamente. L’apertura al mondo occidentale, l’organizzazione di eventi sportivi internazionali e l’attenzione verso l’intrattenimento globale fanno dell’Arabia Saudita non solo una tappa finale per le carriere, ma una sfida affascinante per chi vuole lasciare il segno anche fuori dall’Europa.

Dopo Spalletti, l’Al Nassr punta in alto

Dopo il rifiuto di Luciano Spalletti, che ha declinato un’offerta triennale da 18 milioni netti a stagione, l’Al Nassr ha spostato il mirino su Sergio Conceição. Il tecnico portoghese, ex allenatore del Porto e reduce da un’esperienza al Milan non confermata a causa delle scelte dirigenziali di Furlani e Tare, è ora libero sul mercato. Tra le panchine ipotizzate per lui vi era anche quella della Lazio, che ha però virato su Maurizio Sarri. Conceição resta così una figura di primo piano nel giro degli allenatori senza contratto.

L’Al Nassr lo tenta con un’offerta economicamente importante e con l’opportunità di allenare Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di Nazionale. La prospettiva non è solo romantica, ma anche tecnica: allenare una delle squadre di punta della Saudi Pro League, con un progetto competitivo e grandi margini di investimento, rappresenta un’occasione di prestigio e visibilità.

L’Arabia non smette di sognare

Nonostante alcune voci di malcontento e le recenti intenzioni di addio da parte di giocatori come Laporte, l’Al Nassr si prepara a rilanciare con una campagna di rafforzamento imponente. Cristiano Ronaldo, leader indiscusso, ha chiesto garanzie per restare e ottenere risultati concreti.

La società ha risposto con promesse precise e obiettivi ambiziosi, rendendo il progetto saudita ancora attrattivo per tecnici di primo livello. Conceição ci sta pensando: la sfida è intrigante, i mezzi non mancano.