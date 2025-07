VLAHOVIC PER ZIRKZEE: ritorna in serie A dopo un anno di Premier | E’ disposto a tagliarsi lo stipendio

Il mercato di Serie A è in fermento e potrebbero presto esserci grandi novità con una girandola di punte tra le big.

Mai come quest’anno il mercato di Serie A sta mostrando un’effervescenza senza precedenti, con tutte le big impegnate a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Le ambizioni sono altissime e i club non stanno lesinando sforzi per assicurarsi i migliori rinforzi.

Il Napoli si sta muovendo con grande determinazione. Ha già messo a segno due colpi di rilievo: Kevin De Bruyne, prelevato dal Manchester City, un acquisto che eleva notevolmente la qualità del centrocampo azzurro, e Lorenzo Lucca, attaccante che promette gol e fisicità. I partenopei sono inoltre vicinissimi a chiudere per Noa Lang, esterno offensivo di grande talento.

Anche l’Inter sta operando con grande incisività per rafforzare la propria rosa. I nerazzurri hanno già ufficializzato gli arrivi di Luis Henrique, esterno dal Marsiglia, Petar Sucic, promettente centrocampista della Dinamo Zagabria, e Ange-Yoan Bonny, attaccante francese dal Parma.

Il Milan non è da meno e si sta dimostrando altrettanto attivo sul mercato. I rossoneri hanno già concretizzato due innesti significativi: Samuele Ricci, centrocampista con abilità da play, prelevato dal Torino, e soprattutto Luka Modric, un colpo a parametro zero di altissimo profilo.

Inizia il valzer delle punte

Il Milan ha messo nel mirino Dušan Vlahović, attaccante della Juventus, per rinforzare il proprio reparto offensivo. Tuttavia, la trattativa per il serbo si preannuncia tutt’altro che semplice, data sì la volontà dei bianconeri di cederlo, ma vorrebbero incassare qualcosa. Da sottolineare anche il pesante ingaggio della punta.

Anche l’Inter è molto attiva sul mercato e ha individuato in Ademola Lookman dell’Atalanta il profilo ideale per il proprio attacco. L’Atalanta, forte delle prestazioni del giocatore, valuta il suo cartellino intorno ai 50 milioni di euro. Questa cifra rappresenta un ostacolo significativo, ma i nerazzurri di Milano stanno valutando le strategie per poter arrivare all’attaccante.

Zirkzee torna in Serie A?

Dopo una stagione esaltante al Bologna, Joshua Zirkzee si è trasferito al Manchester United. Tuttavia, la sua prima annata con i Red Devils non è stata altrettanto brillante. L’attaccante olandese ha collezionato 49 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno solamente 7 gol e fornendo 3 assist.

Nel frattempo, l’Atalanta è alla ricerca di un attaccante per sostituire Mateo Retegui, che giocherà in Arabia Saudita. In questo contesto, il club bergamasco sta monitorando con attenzione proprio Joshua Zirkzee. L’idea è quella di costruire un reparto offensivo competitivo e versatile, e l’Atalanta è pronta a scommettere su giovani prospetti dal potenziale elevato.