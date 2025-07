VLAHOVIC A PARAMETRO ZERO: è un capolavoro di Marotta | Accordo con l’agente

Il mercato di Serie A è in fermento come non mai e spuntano clamoroso possibili indiscrezioni che intrecciano le big.

La Juventus è protagonista di un mercato estivo decisamente effervescente, con un’attività frenetica sia sul fronte delle entrate che delle uscite. Per il centrocampo, l’ultimo nome accostato con insistenza è quello di Granit Xhaka, che era stato avvicinato anche al Milan.

La dirigenza bianconera monitora con attenzione anche Wilfred Ndidi, Florentino Luís, Morten Hjulmand e Yves Bissouma, profili che garantirebbero fisicità e qualità alla mediana. L’obiettivo è rafforzare un reparto cruciale, fondamentale per le ambizioni del club.

Per la difesa, resta un’idea concreta Aymeric Laporte, affiancato da Dávid Hancko, Jhon Lucumí e Stiven Boyomo come possibili rinforzi. Sugli esterni bassi, i nomi caldi sono Silvan Widmer, vecchia conoscenza con un passato all’Udinese, Joaquín Piquerez e Wesley Gasolina.

L’attacco è senza dubbio il reparto più “caldo”: i sogni proibiti rimangono Jadon Sancho e Victor Osimhen, ma non si perdono di vista Nicolas Jackson del Chelsea e il giovane Noah Emegha. Parallelamente, si lavora per assicurare la permanenza di Randal Kolo Muani e Francisco Conceição, elementi chiave per il futuro offensivo della squadra.

Si lavora alle uscite

La Juventus sta intensificando il lavoro anche sul fronte delle uscite, elemento cruciale per sfoltire la rosa e generare liquidità da reinvestire. Tra i nomi con la valigia praticamente pronta spiccano Douglas Luiz, che piace al Como, e Timothy Weah, con l’Olympique Marsiglia tra le squadre interessate.

Anche il giovane esterno Mbangula potrebbe lasciare Torino, con Bologna e Fulham tra le possibili destinazioni. Si registra inoltre un sondaggio della Lazio per Nico González. Il caso più delicato, però, resta quello di Dusan Vlahovic, per il quale la dirigenza bianconera sta lavorando intensamente alla cessione, con diversi club europei che monitorano la situazione del centravanti serbo.

Rebus Vlahovic

La posizione di Dusan Vlahovic è una delle più spinose per la Juventus in questa sessione di mercato. Il suo contratto, che scade nel giugno 2026, prevede un ingaggio pesante che, nell’ultima stagione, raggiunge i 12 milioni di euro netti. Questa cifra lo rende uno dei calciatori più pagati dell’intera Serie A, e la sua cessione è ritenuta fondamentale per alleggerire il bilancio.

Vlahovic piace al Milan e c’è stato anche l’interesse dell’Al-Hilal, ma la sua preferenza sembra essere quella di restare in Europa. Se non dovesse concretizzarsi una cessione quest’estate, è trapelato un clamoroso rumor che vedrebbe l’Inter interessata a un eventuale acquisto a parametro zero la prossima estate, una mossa che scatenerebbe un vero e proprio terremoto.