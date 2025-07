VLAHOVIC A PARAMETRO ZERO: colpo piazzato in serie A | Ecco la data della firma

Il futuro del centravanti serbo è ancora un enorme rebus. Difficile la permanenza in bianconero, è nei sogni di una big.

La Juventus è protagonista di un mercato a tutto campo, con l’obiettivo non solo di rinforzare la rosa, ma anche di sfoltirla. L’attacco ha già visto l’arrivo di Jonathan David, canadese di grande prospettiva, che promette gol e dinamismo. Per la difesa, la dirigenza juventina sta monitorando con interesse due profili di spessore: Aymeric Laporte dell’Al-Nassr e Jhon Lucumí del Bologna.

Entrambi i difensori centrali porterebbero esperienza e solidità alla retroguardia bianconera, aumentando le opzioni a disposizione del tecnico. Il sogno per il centrocampo rimane Ederson dell’Atalanta, un profilo che però costa davvero tanto.

La Juve ha chiuso per la permanenza di Francisco Conceição, esterno che ha ben figurato nella scorsa stagione. Si sta valutando anche la situazione di Randal Kolo Muani, cercando di prolungare il suo prestito o di trovare una formula vantaggiosa per la sua acquisizione definitiva.

Per quanto riguarda le cessioni, Douglas Luiz è con ogni probabilità destinato alla Premier League, con l’Everton in pole position. Il giovane Mbanugla, prodotto del settore giovanile, potrebbe essere girato in prestito a una delle neopromosse di Serie A per fargli acquisire esperienza. Si valuta anche la partenza di Nico González, per il quale ci sarebbe l’interesse di club arabi, Man Utd e Lazio.

Situazione contrattuale Vlahovic

La situazione contrattuale di Dušan Vlahović alla Juventus è estremamente delicata e rappresenta un nodo cruciale. Il suo accordo scadrà a giugno 2026, ma la questione più pressante riguarda il suo stipendio: nella stagione 2025/2026, l’attaccante serbo percepirà ben 12 milioni di euro netti, una cifra molto elevata che grava pesantemente sul bilancio.

La Juventus rischia concretamente di perderlo a parametro zero tra un anno, avendo nel frattempo pagato un ingaggio cospicuo. Per evitare questo scenario, si è anche ipotizzata la rescissione anticipata del contratto, con il giocatore che avrebbe richiesto una buonuscita per liberarsi. La Juventus ha, tuttavia, rifiutato la richiesta.

Il futuro di Vlahovic

Dušan Vlahović è il grande sogno del Milan, che però vorrebbe accaparrarsi l’attaccante serbo senza sostenere i costi del suo cartellino. L’obiettivo rossonero è quello di ingaggiarlo a parametro zero. Questa strategia si basa sulla particolare situazione contrattuale di Vlahović.

Se la Juventus non dovesse riuscire a cedere Vlahović entro la fine della sessione di mercato estiva, il giocatore sarà libero, già a partire da gennaio, di accordarsi con qualsiasi squadra a parametro zero per la stagione successiva. La situazione è complessa e richiede una soluzione che possa soddisfare tutte le parti in causa, evitando alla Juventus di perdere un asset importante.