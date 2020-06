Nelle ultime ore il nome di Francesco Viscomi è stato accostato al Palermo. Il difensore classe 1991 è reduce da un’ottima annata con la maglia del Foggia nel girone H di Serie D. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il calciatore gradirebbe la piazza rosanero, considerata importante tanto quella di Foggia. Angelo Rea, procuratore del calciatore, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, chiarendo: «Non c’è stato nessun contatto col Palermo e non mi permetterei di farlo senza conoscere i piani della società e l’allenatore scelto. Senza dubbio, Palermo sarebbe una piazza molto gradita, così come lo è quella di Foggia. Nel caso in cui la squadra pugliese dovesse approdare in Serie C, sarebbe uno dei primi calciatori confermati. Nel calcio tutto è possibile, ma sicuramente ci rende orgogliosi l’accostamento ad un club storico come il Palermo». Sul calciatore è stato registrato anche l’interesse del Cesena, dove il calciatore nativo di Domodossola ha militato nella stagione 2018/2019 in compagnia di Giovanni Ricciardo.