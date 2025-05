“Vincerà il pallone d’oro”: è scappato il verdetto in anticpo, non serve nemmeno la premiazione

Con la stagione che sta per concludersi si comincia già a parlare di Pallone d’Oro e qualcuno si sbilancia.

Il Pallone d’Oro è il premio individuale più prestigioso nel calcio, assegnato annualmente dalla rivista francese France Football. Istituito nel 1956, inizialmente era riservato ai calciatori europei, ma dal 1995 è aperto a tutti i giocatori professionisti, indipendentemente dalla loro nazionalità o club di appartenenza.

La selezione del vincitore avviene attraverso una giuria internazionale composta da giornalisti sportivi, con un rappresentante per ciascuna delle prime 100 nazioni nel ranking FIFA per il Pallone d’Oro maschile e delle prime 50 per quello femminile. Ogni giurato elegge dieci calciatori in ordine di merito, assegnando loro punti.

Ovviamente, dopo la somma di tutti i punti, il giocatore con il punteggio più alto vince il premio. Dal 2022, il periodo di riferimento per le votazioni è la stagione calcistica, che va dal 1º agosto al 31 luglio dell’anno successivo, includendo competizioni internazionali come Campionato Europeo, Coppa America e Mondiali.

Lionel Messi detiene il record di vittorie con 8 Palloni d’Oro, seguito da Cristiano Ronaldo con 5. Michel Platini, Johan Cruyff e Marco van Basten hanno vinto il premio 3 volte ciascuno. Sono solo quattro gli italiani ad avere alzato il prestigioso premio, si tratta di: Rivera, Rossi, Baggio e Cannavaro.

Le ultime edizioni

Negli ultimi anni post-Covid, il Pallone d’Oro è stato assegnato come di consueto a calciatori di spicco. Nel 2021, Lionel Messi ha vinto il suo settimo Pallone d’Oro, grazie alla prestazione eccezionale con l’Argentina nella vittoria della Coppa America e con il Barcellona tra campionato e coppe. Nel 2022 è toccato a Karim Benzema dopo una stagione straordinaria con il Real Madrid, culminata con la vittoria della Champions League e della Liga.

Nel 2023 è tornato a vincere ancora Lionel Messi, per lui l’ottavo e probabilmente ultimo Pallone d’Oro. L’ultimo Pallone d’Oro è stato vinto dallo spagnolo Rodri, riconoscendo le sue prestazioni eccezionali con il Manchester City e la nazionale spagnola, inclusa la vittoria dell’Europeo.

“Vincerà sicuramente”

David Villa, ex attaccante della nazionale spagnola e del Barcellona, è considerato uno dei migliori goleador della sua generazione. Durante la sua carriera ha vinto numerosi trofei, tra cui la Champions League con il Barcellona nel 2011 e il Mondiale con la Spagna nel 2010.

In una recente intervista, Villa ha elogiato il giovane talento del Barcellona, Lamine Yamal, definendolo un giocatore con “un’aura speciale, rara da vedere”. Ha sottolineato come, nonostante la giovane età, Yamal sia già un punto di riferimento per i suoi compagni, che lo cercano nei momenti decisivi delle partite. Villa ha espresso fiducia nel futuro del ragazzo, affermando che: “un giorno, sicuramente, vincerà il Pallone d’Oro“.