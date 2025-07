Vincenzo Montella è il nuovo allenatore: “Ha firmato” | Al posto di Tudor dopo il Mondiale per Club

Il tecnico italiano potrebbe presto tornare su una panchina di Serie A.

Negli ultimi anni, Vincenzo Montella ha vissuto una significativa evoluzione nella sua carriera da allenatore. Dopo esperienze altalenanti in Italia e Spagna, ha trovato stabilità in Turchia, guidando l’Adana Demirspor a risultati storici, tra cui una qualificazione alla Conference League. Questa esperienza lo ha portato, nel settembre 2023, a essere nominato commissario tecnico della nazionale turca, con l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio europeo.

Sotto la sua guida, la Turchia ha ottenuto la qualificazione a Euro 2024, superando avversari come Croazia e Lettonia. Durante il torneo, la squadra ha raggiunto i quarti di finale, eliminando l’Austria agli ottavi grazie a una prestazione convincente. Nonostante l’eliminazione successiva contro i Paesi Bassi, il percorso è stato considerato un successo, consolidando la posizione di Montella alla guida della nazionale.

A seguito di questi risultati, nel giugno 2025, Montella ha rinnovato il suo contratto con la federazione turca fino al 2028, con l’ambizione dichiarata di qualificare la squadra al Mondiale, obiettivo mancato dal 2002. Il suo approccio tattico, che combina disciplina difensiva e sfruttamento delle ripartenze, ha valorizzato talenti come Arda Güler e Hakan Çalhanoğlu, creando un gruppo coeso e competitivo.

Montella ha saputo adattarsi alla cultura calcistica turca, abbracciando la passione dei tifosi e gestendo le pressioni mediatiche. La sua esperienza e la capacità di costruire un’identità di squadra solida lo rendono una figura chiave per il futuro del calcio turco, con l’obiettivo di riportare la nazionale ai vertici delle competizioni internazionali.

Montella alla Juventus?

Montella, attuale commissario tecnico della Turchia, continua a essere uno dei nomi sul taccuino in caso di ribaltoni improvvisi alla guida della Juventus. Nonostante l’investitura di Igor Tudor, nelle ultime settimane sono filtrate voci su un possibile addio anticipato del tecnico croato prima ancora dell’inizio della stagione. In questo scenario, Montella – forte dell’esperienza maturata a Euro 2024 con la nazionale turca – rappresenterebbe una figura pronta, esperta e già inserita nei radar dei grandi club italiani.

Il suo profilo piace per la capacità di coniugare organizzazione tattica e gestione del gruppo, qualità che la Juventus potrebbe considerare decisive se costretta a un cambio repentino. Già in passato, Montella era stato valutato dalla dirigenza bianconera, e in questa fase il suo nome resta uno dei più “arruolabili” tra i big attualmente fuori dal giro dei club di vertice.

Un rinnovo che cambia tutto?

A complicare ogni tipo di trattativa, però, è arrivata la firma del rinnovo con la federazione turca: Montella resterà CT fino al 2028. Un segnale di fiducia e progettualità da parte della Turchia, che rende molto più complesso un eventuale ritorno del tecnico in un club italiano.

Chiaramente, restiamo nel campo delle ipotesi. Ma in un’estate in cui tutto può ancora accadere, il nome di Montella resta uno di quelli che, in caso di terremoto sulle panchine, potrebbe tornare d’attualità.