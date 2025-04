VINCENZO ITALIANO È IL NUOVO ALLENATORE: si sono accordati con il direttore sportivo | Grande salto per lo scudetto

Destino scritto per Vincenzo Italiano: lascia la panchina del Bologna per andare ad allenare una big di Serie A. C’è già l’intesa con il direttore sportivo del club.

Raccogliere l’eredità di Thiago Motta in quel di Bologna era un’impresa tutt’altro che agevole. L’italo-brasiliano, nella città felsinea, ha contribuito a scrivere la storia, riportando i rossoblù in UEFA Champions League dopo decenni di assenza e consentendo loro di affacciarsi ai piani altissimi della classifica di Serie A.

L’avventura alla Juventus, per Motta, non è stata accompagnata da altrettante fortune. Esonerato dopo il ko di Firenze, l’ex centrocampista di Genoa e Inter ha fallito tutti gli obiettivi stagionali, uscendo prematuramente dall’Europa, dalla Coppa Italia e dalla Supercoppa Italiana. I bianconeri si sono ora affidati a Igor Tudor per cercare di centrare almeno il quarto posto, attualmente occupato proprio dagli emiliani.

Il Bologna, infatti, ha trovato in Vincenzo Italiano uno straordinario interprete della panchina, capace fin qui di portare la squadra a sole due lunghezze di distacco dalla terza posizione. Non solo: in Coppa Italia Orsolini e compagni sono arrivati in semifinale, vincendo peraltro con un rotondo 0-3 la gara d’andata in quel di Empoli e vedendo avvicinarsi sensibilmente il traguardo.

Logico, di conseguenza, che le mire dei grandi club del nostro campionato si siano concentrate verso Italiano. La sua permanenza in Emilia-Romagna è tutt’altro che scontata al termine della stagione corrente, tanto che ci sarebbe già un’intesa con il direttore sportivo di una società estremamente blasonata, che in estate rivoluzionerà rosa e staff tecnico.

PANCHINA AFFIDATA A VINCENZO ITALIANO: c’è l’intesa col nuovo club

Tutto pare essere apparecchiato per un nuovo, grande salto verso l’alto da parte del classe 1977. Una sfida stimolante, che comincerebbe da subito con l’obiettivo di centrare lo scudetto e restituire alla compagine il giusto peso in ambito nazionale e continentale.

In virtù di ciò, i primi abboccamenti lascerebbero ben sperare: Vincenzo Italiano, oltre che lusingato, sarebbe estremamente favorevole al trasferimento. Non verrà certo meno la sua gratitudine nei confronti della piazza di Bologna, che gli ha dato e continua a dargli tanto in termini emotivi, però un’opportunità del genere accade una volta in carriera e lui intende coglierla.

Dovrai vincere lo scudetto: la nuova missione di Vincenzo Italiano

Di fronte alle telecamere di SkySport24, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha rivelato che, nel novero degli allenatori in lizza per sedere sulla panchina del Milan la prossima stagione, campeggia anche Vincenzo Italiano.

Il suo profilo sarebbe molto gradito ai dirigenti rossoneri e all’amministratore delegato Giorgio Aronne Furlani, ma dovrà vincere la concorrenza di altri profili top. Si tratta, nella fattispecie, di Roberto De Zerbi, Antonio Conte e Massimiliano Allegri.