Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore: lo ha scelto personalmente il ds | “Firma fino al 2027”

Si tratta di uno degli allenatori in rampa di lancio, può fare bene ovunque.

La stagione appena conclusa ha segnato un’epoca per il Bologna. Un’annata scolpita nella memoria dei tifosi rossoblù: dopo 51 anni è tornato un trofeo, e dopo sessant’anni si è riaperta la porta della Champions League. A guidare la nuova era sarà Vincenzo Italiano, arrivato il 5 giugno dopo l’addio di Thiago Motta. Un cambio in panchina accolto con timore, ma che ha saputo trasformarsi in entusiasmo grazie alla capacità del tecnico siciliano di dare continuità al sogno.

Tra le tappe più esaltanti, la prima storica vittoria in Champions: il 2-1 contro il Borussia Dortmund al Dall’Ara ha avuto il sapore dell’impresa. In un girone difficile e con una rosa inesperta, i felsinei hanno saputo esaltarsi nel momento più complesso, regalando una notte da ricordare a un pubblico in delirio.

In Serie A, il 5-0 rifilato alla Lazio è stato un segnale forte: il Bologna non è più una sorpresa, ma una realtà solida. Quel risultato, arrivato dopo il pesante 3-0 dell’andata, ha rappresentato una rivincita e una dimostrazione di maturità tecnica e mentale, suggellata da un’azione corale che ha portato al gol di Fabbian, diventata simbolo del nuovo corso rossoblù.

Infine, la Coppa Italia. Dopo 51 anni, il Bologna ha alzato il trofeo, superando in finale il Milan con determinazione, qualità e un sostegno travolgente sugli spalti. Una festa popolare, una parata d’orgoglio per un club che oggi cammina di nuovo tra le grandi del calcio italiano.

Bologna punta sulla continuità

Il Bologna è vicino a blindare il futuro con Italiano. Dopo una stagione storica, la società rossoblù ha deciso di proseguire nel segno della continuità, puntando forte sul tecnico che ha guidato la squadra in Champions League e alla conquista della Coppa Italia.

Nelle ultime ore, i contatti tra le parti hanno portato a un significativo avvicinamento: la distanza tra domanda e offerta si è quasi azzerata e l’accordo definitivo è ormai a un passo. Una scelta ambiziosa, soprattutto considerando le molte proposte ricevute da Italiano, tra cui quella del Milan.

I dettagli del nuovo accordo

Il nuovo contratto, su cui stanno già lavorando i legali dell’allenatore, sarà valido fino a luglio 2027, prolungando di un anno l’attuale intesa. Il Bologna intende costruire attorno all’ex Fiorentina il cuore pulsante del prossimo ciclo, premiandolo anche economicamente con un ingaggio che passerà da 2,3 a 3,4 milioni netti a stagione.

Un investimento deciso che sancisce la volontà di fare sul serio. La firma non è solo un traguardo per il club, ma anche un segnale ai tifosi e alla concorrenza: Italiano ha scelto Bologna, spinto da un forte legame con il patron Saputo, con il direttore Sartori e con una piazza che sogna il grande calcio.