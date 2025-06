VIENI IN NAZIONALE CON ME, HO BISOGNO DI TE: la prima telefonata di Stefano Pioli | Strappa tutto e vola in azzurro

La svolta in Nazionale potrebbe favorire l’ingresso di nuove figure e tra queste anche un favorito di Stefano Pioli

Stefano Pioli è sempre più vicino alla panchina della Nazionale italiana. La FIGC, con il presidente Gabriele Gravina in prima linea, sperava di convincere Claudio Ranieri, ma il tecnico ha scelto di portare avanti il suo impegno con la Roma. Lo ha confermato lui stesso di recente all’ANSA: ha ringraziato quindi Gravina per la fiducia, ma ha anche declinato l’offerta.

Un rifiuto che cambia tutte le carte in tavola e porta quindi Pioli in cima alla lista dei preferiti. Una decisione delicata che andrà valutata con attenzione nelle prossime ore. Questo anche perché con il tecnico arriverà anche un nutrito staff che dovrà essere scelto proprio dall’allenatore.

In tal senso sono state formulate anche alcune ipotesi su chi potrebbe seguire Pioli ed un nome su tutti sembra stuzzicare non poco l’interesse dei tifosi azzurri. Un nome che ha infiammato il calcio italiano, proprio con la maglia della Nazionale maggiore.

L’ipotesi concreta

Con Pioli sempre più vicino alla panchina della Nazionale, prende quota anche l’ipotesi di un ritorno in azzurro di Francesco Totti, questa volta in una veste inedita. L’ex capitano della Roma potrebbe entrare a far parte dello staff tecnico della Nazionale con un ruolo di supporto gestionale o motivazionale. Una figura simbolica ma anche operativa, in grado di portare carisma e conoscenza del gruppo, soprattutto nei rapporti con i calciatori.

L’idea, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe nata durante i contatti tra Pioli e la FIGC. La presenza del numero 10 nel progetto azzurro potrebbe rappresentare una mossa strategica per rafforzare l’identità della squadra e riaccendere l’entusiasmo dei tifosi. Totti, d’altronde, ha sempre espresso il desiderio di tornare nel calcio in una dimensione più leggera ma significativa.

Un simbolo per lo spogliatoio

Oltre al valore tecnico, la presenza di Totti nello staff potrebbe avere una forte valenza simbolica. Uomo spogliatoio, rispettato da più generazioni di calciatori, sarebbe un punto di riferimento anche per i giovani. Il suo coinvolgimento darebbe al gruppo azzurro un volto riconoscibile, popolare, capace di creare empatia dentro e fuori dal campo.

Se Pioli punterà davvero su di lui, sarà anche un modo per ricostruire un ponte tra la Nazionale e una parte di tifoseria che negli ultimi anni si è sentita distante. Un ritorno carico di significato, più che di formalità.