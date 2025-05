Vieni in AZZURRO, con te la nazionale sarà fortissima: Spalletti lo ha convinto, titolare inamovibile da subito

Comincia ad avere le idee chiare il Ct della Nazionale quando la Serie A sta giungendo al termine: possibili volti nuovi.

Luciano Spalletti è stato nominato commissario tecnico della Nazionale italiana il 1º settembre 2023, subentrando a Roberto Mancini dopo le sue dimissioni. Reduce dalla vittoria dello scudetto con il Napoli, Spalletti ha firmato un contratto fino al Mondiale 2026, con l’obiettivo di guidare l’Italia in un nuovo ciclo competitivo.

Tuttavia, l’Europeo 2024 si è rivelato deludente per gli Azzurri, eliminati agli ottavi di finale dalla Svizzera con una sconfitta per 2-0. Spalletti si è assunto la responsabilità dell’insuccesso, sottolineando la mancanza di ritmo e freschezza della squadra.

Dal punto di vista tattico, Spalletti ha cercato di implementare un gioco basato sul possesso palla e sul pressing alto, promuovendo una squadra giovane con un’età media inferiore ai 27 anni, la più bassa dal 1988. Nonostante le difficoltà iniziali, ha continuato a lavorare per consolidare la sua filosofia di gioco.

Nel percorso in Nations League, l’Italia ha affrontato avversari di alto livello, come Francia e Israele, con l’obiettivo di testare e rafforzare il gruppo in vista delle future competizioni, ottenendo il pass per i quarti. Spalletti ha continuato a puntare su giovani talenti, cercando di costruire una squadra competitiva per il futuro.

Eliminazione Nations e qualificazione Mondiali

L’Italia è stata eliminata dalla Nations League nei quarti di finale contro la Germania. Dopo la sconfitta per 2-1 all’andata a San Siro, gli Azzurri hanno pareggiato 3-3 nel ritorno a Dortmund. La Germania ha dominato il primo tempo, portandosi sul 3-0 con reti di Kimmich, Musiala e Kleindienst. Nella ripresa, l’Italia ha reagito con una doppietta di Kean e un rigore di Raspadori al 95′, ma il risultato complessivo di 5-4 ha premiato i tedeschi.

Per le qualificazioni al Mondiale 2026, l’Italia è inserita nel Gruppo I insieme a Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Il cammino azzurro inizierà il 6 giugno 2025 in trasferta contro la Norvegia, seguita dalla sfida casalinga contro la Moldavia il 9 giugno. Il girone prevede dieci giornate, con l’ultima partita in programma il 16 novembre 2025 contro la Norvegia.

Chance per nuovi protagonisti

Luciano Spalletti, dal suo insediamento come commissario tecnico della Nazionale italiana ha introdotto diversi volti nuovi, puntando su giovani talenti emergenti. Tra gli esordienti figurano giocatori come Calafiori, Casadei e Pisilli, evidenziando l’intento di rinnovare la rosa con elementi promettenti.

Dopo una stagione positiva con la Fiorentina, Rolando Mandragora potrebbe essere tra i prossimi a ricevere una convocazione e prendere le chiavi del centrocampo azzurro. Nel campionato in corso, il centrocampista ha collezionato tante ottime prestazioni, trovando anche la via del gol e svariati assist. Le sue prestazioni potrebbero convincere Spalletti a integrarlo nel progetto azzurro.