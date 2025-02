VIENI IN ARABIA, SARAI IL NUOVO CR7: addio Serie A, qui non mi avete mai voluto bene | 15 milioni di € a stagione

Serie A, possibile addio illustre al termine della stagione: se ne va in Arabia Saudita come Cristiano Ronaldo

L’Arabia Saudita continua a guardare, anche con una certa insistenza, al campionato italiano. Ovviamente con l’obiettivo di convincere i migliori calciatori a trasferirsi in Medio Oriente.

Proprio come ha fatto, in passato, un certo Cristiano Ronaldo che nonostante i suoi 40 anni continua a divertirsi e, soprattutto, a far divertire gli amanti del calcio con prestazioni sontuose, assist e tanti gol.

Si può dire tranquillamente che il fuoriclasse portoghese sia in buona compagnia visto che nel Paese sono arrivati un bel pò di calciatori importanti dall’Europa. E potrebbero arrivarne ancora, soprattutto dalla Serie A.

In particolar modo l’atleta che, nell’ultimo periodo, ha fatto parlare molto di sé per via della lite avuta con il suo attuale allenatore. A quanto pare il rapporto tra i due sembra essere arrivato al limite, con tanto di possibile cessione in vista della prossima sessione estiva.

Lascia la Serie A per l’Arabia Saudita, offerta che non si può rifiutare

Tra le possibili future destinazioni per Ademola Lookman spunta anche quella saudita. Non è affatto un mistero che tra il nazionale nigeriano e Gian Piero Gasperini il rapporto non sia assolutamente dei migliori. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso si è verificata nella serata di martedì durante la gara di playoff di Champions League contro il Club Brugge. Il rigore fallito per il possibile 2-3 ha fatto mandare su tutte le furie l’allenatore che, in conferenza, ha puntato il dito contro di lui ed offendendolo come il “peggior rigorista mai visto”.

Parole che non hanno affatto piacere al calciatore che, sui social, ha risposto al proprio allenatore confermando, tra le altre cose, la pessima aria che si respira nel centro sportivo di Zingonia. Un futuro calcistico, come riportato in precedenza, pronto a proseguire in terra araba. I club interessati sono parecchi e pronti a convincerlo a suon di milioni di euro. Magari partendo da ben 15 milioni di euro a stagione. Insomma, una di quelle offerte che difficilmente possono essere rifiutate.

Addio alla Serie A, il big se ne va in Arabia: affare a fine stagione

L’Arabia Saudita, a questo punto, è una ipotesi assolutamente da non scartare per il calciatore. Anche se, il classe ’97, potrebbe continuare a giocare in Europa visto che ha ancora tutte le carte e le qualità per dire la propria.

Tra le squadre interessate spicca il Napoli che è ancora alla ricerca di un segno sostituto di Kvaratskhelia. Anche la Juventus segue con interesse il calciatore, ma il tutto dipenderà da come concluderanno la stagione i bianconeri. La Premier League, inoltre, osserva la situazione.