Vieni da noi, sarai il n° 9: JOVIC CAMBIA MAGLIA IN SERIE A | Addio Milan ma continua in Italia

Calciomercato Milan, Luka Jovic pronto a cambiare maglia: addio ai rossoneri, continuerà a giocare in Serie A

Prima tagliato fuori dalla lista consegnata alla Lega Serie A. Poi riammesso. Il tutto sempre in silenzio e senza creare alcun tipo di polemica. Un comportamento da professionista esemplare quello che ha visto, come protagonista, Luka Jovic.

Un attaccante che, fino a qualche anno fa, sembrava addirittura potesse diventare la nuova punta di diamante del Real Madrid. Dopo una buona stagione (a suon di gol) con l’Eintracht Francoforte, i “Blancos” gli diedero questa possibilità.

La fallì clamorosamente. Tanto è vero che Perez, senza pensarci su due volte, decise di venderlo alla Fiorentina. In ‘Viola’ fece “benino” ma non benissimo. A dargli una nuova chance ci pensò il Milan. Nemmeno con i rossoneri riuscì a brillare, anche se qualche gol lo ha fatto.

In stagione ne ha realizzati 4 in 12 presenze. Gli ultimi due nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Il suo contratto andrà in scadenza al termine della stagione. L’addio al Milan è quasi certo, ma non alla Serie A visto che c’è un altro club pronto a puntare su di lui.

Calciomercato Milan, con Jovic sarà addio a fine stagione: nuova avventura

Una nuova avventura, quindi, per il classe ’97 al termine di questa stagione. Il centravanti serbo si è ambientato in Italia e non ha alcuna intenzione di lasciare il nostro Paese. Per continuare a fare quello che ama, però, dovrà cercare un nuovo club. A quanto pare, però, sembra che non sia affatto una impresa impossibile.

Secondo quanto annunciato dal sito “Mondo Udinese” pare che i bianconeri possano garantirgli questa opportunità. Si tratterebbe, ovviamente, di un colpo sensazionale per il club friulano che ospiterebbe un calciatore di tutto rispetto, nonostante abbia deluso un pò le aspettative in questi ultimi anni.

Milan, addio a Jovic: il serbo continuerà a giocare in Serie A

Luka Jovic all’Udinese è più che una idea. I bianconeri, infatti, stanno seriamente pensando al 27enne come punta di riferimento per il prossimo campionato. Questo, ovviamente, fa pensare ad una cosa: l’inevitabile cessione di Lorenzo Lucca. Non è un mistero che l’ariete italiano sia finito nel mirino di diverse big del nostro Paese pronte a tentare l’assalto al club di Pozzo.

Come riportato in precedenza Jovic arriverebbe, in quel di Udine, a parametro zero. Una soluzione che non dispiacerebbe affatto all’attaccante che, con l’Udinese, avrebbe la possibilità di rilanciarsi e dimostrare a tutti il suo reale valore.