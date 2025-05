Vieni con me al Real Madrid: Xabi Alonso se lo porta dal Bayer Leverkusen a parametro zero | Arrivano a braccetto

L’allenatore spagnolo potrebbe guidare i Blancos nella prossima stagione e potrebbe seguirlo un forte pupillo.

La stagione del Real Madrid si è rivelata una delusione, nonostante l’arrivo di Kylian Mbappé. Il club ha conquistato la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale, ma ha fallito nei principali obiettivi stagionali: in Liga è attualmente secondo dietro al Barcellona, mentre in Champions League è stato eliminato ai quarti di finale.

Mbappé, pur segnando 36 gol in tutte le competizioni, non è riuscito a trascinare il Real nei momenti decisivi. In particolare, in Champions League, il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative, con soli 2 gol nelle ultime 9 partite e un rigore sbagliato ad Anfield contro il Liverpool. Le critiche non si sono fatte attendere, con paragoni a precedenti flop come Anelka e Hazard.

La squadra ha mostrato fragilità difensive e mancanza di controllo nei finali di partita. Nelle ultime 16 gare, il Real ha ottenuto 9 vittorie di misura, 1 pareggio e 6 sconfitte, spesso subendo rimonte negli ultimi minuti. Ancelotti ha cercato di sopperire alle numerose assenze per infortunio, ma la gestione tattica è stata messa in discussione.

Nonostante le difficoltà, alcuni giovani come Arda Güler hanno mostrato segnali positivi, contribuendo con gol e assist. Tuttavia, la stagione del Real Madrid resta ampiamente insoddisfacente, con l’ultima speranza di salvare l’annata riposta nel campionato.

Xabi Alonso allenatore

Xabi Alonso ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2018, iniziando con le giovanili del Real Madrid. Nel 2019 è passato alla Real Sociedad B, guidando la squadra alla promozione in Segunda División nel 2021. Nel 2022 è stato nominato allenatore del Bayer Leverkusen, dove ha ottenuto risultati straordinari. Nella stagione 2023-2024, ha condotto il club alla conquista della prima Bundesliga della sua storia, chiudendo il campionato imbattuto con 28 vittorie e 6 pareggi.

Ha vinto la Coppa di Germania e ha raggiunto la finale di Europa League, stabilendo un record europeo di 51 partite consecutive senza sconfitte. Il successo di Alonso è attribuito a un sistema di gioco innovativo, basato su un modulo 3-4-2-1 con pressing alto e transizioni rapide. Ha valorizzato giovani talenti come Florian Wirtz e Jeremie Frimpong, ottenendo riconoscimenti per il suo stile propositivo.

Alonso e Tah al Real Madrid?

Xabi Alonso è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Real Madrid per la stagione 2025-2026, succedendo a Carlo Ancelotti, destinato alla panchina del Brasile. Il tecnico spagnolo è apprezzato per la sua filosofia incentrata sullo sviluppo dei giovani e su un gioco propositivo. La sua nomina rappresenterebbe un cambiamento significativo rispetto all’approccio di Ancelotti.

Tra i possibili rinforzi che Alonso potrebbe portare con sé a Madrid figura Jonathan Tah, difensore centrale tedesco di 29 anni. Alto 1,95 m, Tah è noto per la sua forza fisica, abilità nel gioco aereo e capacità di lettura del gioco. Dopo nove stagioni al Bayer Leverkusen, dove ha collezionato oltre 350 presenze, ha annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2025, attirando l’interesse di diversi top club europei.