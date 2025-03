Vieni con me al Milan, sarai l’allenatore perfetto: TARE CHIAMA IL SUO PUPILLO | Scelta fatta

Prossimo allenatore Milan, Tare pronto a piazzare il colpo: lo conosce benissimo ed è pronto a portarlo a Milano

Al termine di questa stagione ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa rossonera. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. La vittoria della Supercoppa Italiana, arrivata a sorpresa, non cancella di certo una stagione a dir poco disastrosa.

Se con Paulo Fonseca le cose non erano andate per il verso giusto, lo stesso non si può dire di Sergio Conceicao: il connazionale, infatti, come dimostrano i risultati è riuscito a fare peggio del suo predecessore.

Segno del fatto che più di qualcosa deve cambiare. Lo sa benissimo Ibrahimovic che sta portando avanti, sempre di più, la trattativa che dovrebbe portare Igli Tare ad essere il nuovo direttore sportivo del ‘Diavolo’.

Proprio il dirigente albanese ha in mente un profilo ideale su chi prenderà il posto di Conceicao che non sarà riconfermato (contratto in scadenza al termine della stagione).

Milan, scelto il post Conceicao: Tare non ha alcun dubbio

In attesa dell’ufficialità del suo arrivo in quel di Milanello, Igli Tare sta già iniziando a lavorare per far ritornare i rossoneri ai vertici alti. Prima di pensare al calciomercato è giusto scegliere chi sarà la nuova guida tecnica del club. Un ruolo tutt’altro che semplice visto che i due portoghesi sembra che non siano riusciti a raccogliere l’eredità lasciata da Stefano Pioli. Proprio il nome del tecnico italiano, ora alla guida dell’Al-Nassr, torna nuovamente di moda.

Per lui, ovviamente, si tratterebbe di un clamoroso ritorno dopo quasi cinque anni in cui si è accomodato su quella panchina. Una idea che stuzzica, e non poco, lo stesso Tare che ha avuto il piacere di lavorare con lui ai tempi della Lazio. Una possibilità, quindi, assolutamente da non scartare. Così come non lo è quella che porta al nome di Maurizio Sarri. Il nativo di Napoli è attualmente svincolato dopo la rescissione del contratto, avvenuta quasi un anno fa, con la Lazio.

Milan, corsa a due per la panchina: ora è Tare che deve scegliere

Corsa a due, quindi, per la panchina del Milan per la prossima stagione. Uno tra Pioli e Sarri dovrebbe avere la meglio. Ovviamente non sono esclusi ulteriori colpi di scena, ma Tare vorrebbe puntare su un tecnico che conosca alla perfezione il campionato italiano.

In questo momento, però, l’unica preoccupazione che deve esserci è quella di concludere la stagione nella migliore maniera possibile. In ballo c’è ancora la Coppa Italia. In campionato, invece, il rischio di non qualificarsi per nessuna competizione europea c’è ed è concreto.