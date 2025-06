Vieni con me al Milan? ALLEGRI LO RUBA ALLA JUVENTUS: se lo porta via per sempre

È in arrivo una rivoluzione per diverse squadre di Serie A.

Il Milan ha ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. L’allenatore livornese ha firmato un contratto biennale con opzione per un terzo anno. Dopo gli inizi da tecnico tra le serie minori e il debutto in Serie A con il Cagliari nel 2008, Allegri torna dove aveva già lasciato un segno importante: nel 2011 portò al Milan lo Scudetto numero 18 e vinse anche la Supercoppa Italiana.

Reduce dall’esperienza alla Juventus, dove tra il 2014 e il 2024 ha conquistato cinque Scudetti, cinque Coppe Italia e due Supercoppe, Allegri avrà ora il compito di riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano.

Insieme a lui, il Milan ha scelto anche un nuovo direttore sportivo: Igli Tare, ufficializzato nei giorni scorsi. La coppia Allegri-Tare avrà subito un ruolo cruciale nella pianificazione della prossima stagione, a partire dalla costruzione della rosa. L’assenza dalle coppe europee condizionerà le strategie: non si esclude la cessione di alcuni big, soprattutto di fronte a offerte significative. L’obiettivo dichiarato è tornare competitivi in Serie A, con un progetto sostenibile ma ambizioso.

Allegri guarda alla sua ex Juve

Dopo aver già manifestato interesse per Andrea Cambiaso, Allegri potrebbe tornare a pescare nella sua ex squadra per rinforzare il nuovo Milan. Tra i profili che l’allenatore livornese stima maggiormente c’è Federico Gatti, difensore centrale che ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista alla Juventus grazie proprio alla fiducia concessagli da Allegri nelle ultime stagioni. La sua fisicità, il temperamento e la crescita tattica lo rendono un candidato ideale per guidare la difesa rossonera, specialmente in una squadra che dovrà ritrovare solidità.

Gatti rappresenta quel tipo di calciatore che Allegri ama: grintoso, duttile, con una storia di riscatto personale e calcistico che lo rende un esempio nello spogliatoio. Il tecnico, chiamato a dare un’identità forte al suo Milan, potrebbe puntare proprio su giocatori già rodati nel suo sistema.

Le condizioni dell’operazione e gli scenari futuri

L’operazione, tuttavia, non è semplice: la Juventus considera Gatti un elemento importante e difficilmente lo cederà senza una proposta convincente. Molto dipenderà anche dalle strategie del nuovo allenatore bianconero e dalla volontà del giocatore, che potrebbe essere attratto dall’idea di ritrovare Allegri in un progetto ambizioso come quello rossonero.

Il Milan, intanto, osserva e valuta: la costruzione della rosa passerà anche da queste scelte mirate, in cui fiducia e conoscenza reciproca tra allenatore e giocatori possono fare la differenza.