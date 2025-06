VIENI A FARE LA PREPARAZIONE CON NOI: Paul Pogba torna in Champions League da protagonista | A parametro zero è un sogno

Il forte centrocampista francese è pronto a tornare in campo dopo il lungo stop e vuole farlo ancora da protagonista.

Paul Pogba ha iniziato la sua carriera professionistica al Manchester United, dove ha esordito nella stagione 2011-2012. Nel 2012 si è trasferito alla Juventus, diventando rapidamente un punto fermo del centrocampo bianconero. Con la Juve ha disputato 190 partite, segnando 34 gol e fornendo 41 assist, contribuendo alla conquista di quattro Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane.

Nel 2016 è tornato al Manchester United per una cifra record di 105 milioni di euro. Durante la sua seconda esperienza con i Red Devils, ha collezionato 233 presenze, 39 gol e 51 assist, vincendo l’Europa League e due EFL Cup. Nel 2022 è rientrato alla Juventus, ma ha giocato solo 12 partite ufficiali a causa di infortuni.

Con la nazionale francese, Pogba ha esordito nel 2013 e ha totalizzato 91 presenze e 11 gol. È stato protagonista nel Mondiale 2018, segnando nella finale vinta contro la Croazia, e ha contribuito alla vittoria della Nations League nel 2021.

Il suo palmarès include quattro Scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe italiane, un’Europa League, due EFL Cup, una Coppa del Mondo e una Nations League. È stato inserito nella FIFA World XI nel 2015 e ha ricevuto il premio come Miglior Giovane del Mondiale 2014.

Il caso doping

Il 20 agosto 2023, Paul Pogba è risultato positivo al testosterone in un controllo antidoping effettuato dopo la partita Udinese-Juventus, nonostante non fosse sceso in campo. La positività fu confermata dalle controanalisi, portando il Tribunale Nazionale Antidoping a infliggergli una squalifica di quattro anni. Pogba si è dichiarato scioccato sostenendo di non aver mai assunto volontariamente sostanze vietate.

A fine 2024 il TAS di Losanna ha ridotto la squalifica a 18 mesi, accogliendo parzialmente la tesi della difesa che attribuiva l’assunzione a un integratore prescritto da un medico. La squalifica, retroattiva all’11 settembre 2023, avrebbe permesso a Pogba di tornare in campo a marzo 2025. Il centrocampista francese ha detto: “Finalmente l’incubo è finito”.

Pogba torna protagonista

Secondo alcuni media francesi, Paul Pogba potrebbe iniziare ad allenarsi con il Monaco a partire da luglio 2025. Il club monegasco sta valutando il suo tesseramento, considerando la possibilità di integrare il centrocampista francese nella rosa per la prossima stagione. Attualmente, Pogba è svincolato dopo la risoluzione del contratto con la Juventus e sta cercando una nuova squadra per rilanciare la sua carriera.

Tra le alternative, si parla di un possibile interesse da parte del Marsiglia. Inoltre, si è ipotizzato un trasferimento nella Major League Soccer statunitense, con club come l’Inter Miami di Leo Messi e lo Charlotte interessati a ingaggiarlo. L’obiettivo del centrocampista sembrerebbe però quello di restare in Europa.