VIENI A FARE IL TRAGHETTATORE | La telefonata, il ripensamento e la nuova data: scelto il sostituto di Thiago Motta

Juventus, Thiago Motta sempre più in bilico, il club pensa ad un traghettatore fino al termine della stagione

Un’altra pesante sconfitta. L’ennesima in campionato e di questa stagione. L’obiettivo della Juventus era quello di dimenticare, quanto prima, le quattro sberle ricevute dall’Atalanta all’Allianz Stadium.

A Firenze, contro i ‘Viola’ di Palladino, la Juventus è riuscita a fare (quasi) peggio: sconfitta per 3-0 e quarto posto sempre più in bilico. Proprio come la posizione di Thiago Motta.

Il suo primo anno, a prescindere da come si concluderà la stagione, non può che essere definito con una sola parola: fallimentare. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che, già a febbraio, i bianconeri hanno dovuto dire addio a (quasi) tutte le competizioni.

Nonostante il ds Giuntoli, ai microfoni di ‘Sky Sport‘, aveva ribadito la fiducia nella società nei confronti del tecnico, le cose potrebbero cambiare nei prossimi giorni. Ovvero che il club possa affidarsi, fino al termine della stagione, ad un traghettatore.

Juventus, Thiago Motta sempre più a rischio: possibile traghettatore per i bianconeri

Sui social network è ritornato ad essere in tendenza l’hashtag “#MottaOut” da parte dei sostenitori bianconeri che sembrano proprio averne abbastanza dell’itali-brasiliano. L’unico “obiettivo” da consolidare è il quarto posto, ma con le recenti sconfitte e con le rivali che si avvicinano sempre di più anche questo rischia seriamente di essere soffiato. Ora, però, resta da capire se le restanti nove partite verranno guidate, o meno, da Motta oppure da un altro tecnico.

La sosta per la Nazionale, molto probabilmente, arriva nel migliore momento per la dirigenza che farà le proprie valutazioni. Come riportato in precedenza, nonostante le rassicurazioni di Giuntoli, le cose potrebbero cambiare. Nel caso di allontanamento, in anticipo, del mister la scelta potrebbe ricadere su un allenatore già in “casa”. Si tratta di Francesco Magnanelli, ex centrocampista del Sassuolo, ma attualmente tecnico della Primavera della “Vecchia Signora”.

Juventus, Motta in bilico: tutte le idee della dirigenza

L’ipotesi Magnanelli resta una idea molto calda ma, a quanto pare, non è affatto l’unica che la dirigenza bianconera sta pensando in queste ore. Tra le altre idee che circolano spunta anche il nome di Roberto Mancini. L’ex ct della Nazionale italiana e dell’Arabia Saudita, attualmente svincolato, è uno dei candidati principali per diventare il nuovo allenatore della Juventus per la prossima stagione.

A questo punto, però, potrebbe “anticipare” il suo arrivo in quel di Torino. Magari per guidare la squadra bianconera in vista del prossimo e primo Mondiale per Club da disputare negli USA.