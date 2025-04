“Venivano a fare tutti i festini a casa mia”: donne a mai finire dopo le partite | C’era tutta la squadra dell’Inter

“Venivano a fare tutti i festini a casa mia”, le donne non si contavano nemmeno: la clamorosa rivelazione dell’ex nerazzurro

Non si tratterebbe affatto della prima volta che si sente parlare (in questo caso di leggere) festini verificatisi in casa di calciatori importanti. Tra chi alza il gomito con l’alcol, molte donne presenti e tanto altro, arriva una nuova rivelazione.

Un aneddoto che, a dire il vero, nessuno conosceva. Almeno sino ad ora quando le rivelazioni dell’oramai ex calciatore, nel giro di pochissimo tempo, hanno immediatamente fatto il giro della rete e dei social network.

Quello che ha suscitato molta curiosità, inevitabilmente, era la presenza fissa di alcuni calciatori che rappresentavano l’Inter del passato. A quanto pare questi festini si verificavano molto spesso e c’erano tantissime persone.

Tra queste moltissime donne. Party che si svolgevano, il più delle volte, al termine di alcune partite di campionato. Si festeggiava, ovviamente, se il risultato in campo era positivo.

“Mi piaceva avere gente in casa mia”, la rivelazione dell’ex nerazzurro

Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni del quotidiano “Libero” è intervenuto l’ex centrocampista dell’Inter (dal 1988 al 1998), Nicola Berti. Tantissimi gli argomenti affrontati dal nativo di Salsomaggiore Terme che ha effettuato un tuffo nel passato. L’argomento principale, però, era la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Di conseguenza si è parlato del suo gol, in Coppa Uefa (attuale Europa League), segnato sul campo del club tedesco.

Un “coast to coast” che non potrà mai dimenticare. Per i nostalgici si può vedere anche su internet con tanto di commento di un indimenticato Bruno Pizzul. Alla domanda: “Chissà che tipo di festa organizzasti il giorno dopo a Milano” la risposta di Berti non si è fatta di certo attendere. Queste sono alcune delle sue parole: “Ammetto che all’epoca mi divertivo parecchio e mi piaceva avere gente nella mia casa in piazza Liberty“.

L’aneddoto dell’ex nerazzurro che nessuno conosceva, almeno sino ad ora…

A quanto pare, però, lo stesso Berti veniva etichettato come colui che organizzava spesso molti festini. Soprattutto nella sua abitazione. Il classe ’67 lo ha ammesso eccome. Tanto da raccontare altri aneddoti che, fino a questo momento, nessuno conosceva.

Tra i presenti, alle sue feste, anche calciatori avversari e rivali come quelli del Milan, Gianluca Vialli della Juventus e molti altri ancora. Anche quelli che, con il mondo del calcio, non c’entrano granché: “Una volta vidi anche il premio Oscar, Joe Pesci. Si trovava a Milano e finì a casa mia“.