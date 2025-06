VENGO SOLO SE VINCIAMO LO SCUDETTO: Colpo Tare dal Real, telefonata nella notte

Il nuovo dirigente del Milan sta provando a ricostruire la squadra.

Il nuovo direttore sportivodel Milan, Igli Tare, ha condiviso le sue prime impressioni da dirigente rossonero. «Quando si tratta di un club così importante, anche le scelte richiedono tempo e riflessione», ha dichiarato.

Per Tare, che ha sempre tifato Milan sin da bambino, l’approdo a Milano rappresenta una realizzazione personale: «È un sogno che mi dà una motivazione ulteriore per dare il massimo. Non è una frase fatta». Ha poi parlato delle contestazioni ricevute da parte dei tifosi, spiegando che fanno parte del mestiere e possono diventare uno stimolo: «Le grandi vittorie nascono dalle grandi sconfitte. L’esperienza del Napoli ci insegna: imparare dagli errori è la chiave per essere competitivi da subito».

Intanto Massimiliano Allegri, ufficialmente tornato sulla panchina del Milan da poche settimane, partecipa attivamente alla pianificazione della nuova squadra. Sebbene sia attualmente in vacanza in Sardegna con la famiglia, il tecnico non perde mai il contatto con l’ambiente rossonero.

È stato infatti intercettato al Forte Village, ma continua a lavorare al mercato attraverso contatti costanti con l’amministratore delegato Giorgio Furlani e con lo stesso Igli Tare. Con il raduno fissato per il 7 luglio a Milanello e i test fisici nei giorni precedenti, il Milan si prepara alla nuova stagione con l’intento di lasciarsi alle spalle le delusioni recenti e tornare competitivo fin da subito.

Colmare il vuoto di leadership

Il direttore sportivo ha affrontato con chiarezza una delle principali carenze della scorsa stagione: l’assenza di una leadership riconosciuta all’interno dello spogliatoio. «Abbiamo analizzato questa cosa qui», ha detto, sottolineando come sia stato uno degli elementi che ha inciso negativamente sul rendimento della squadra.

Da qui nasce la scelta di puntare su un profilo di caratura internazionale: Luka Modric. Il croato, leggenda del calcio mondiale, rappresenta l’identikit perfetto per riempire quel vuoto con esperienza, carisma e mentalità vincente.

Modric pronto a guidare il nuovo corso

Tare ha raccontato di aver parlato personalmente con Modric, riscontrando in lui grande motivazione: «Vuole essere competitivo per il titolo». Un aspetto fondamentale, considerando che arriva dal Real Madrid, club abituato a vincere.

L’idea è quella di renderlo un punto di riferimento per una squadra che ha bisogno di guide forti e riconoscibili. Il mercato, tuttavia, non si fermerà a lui: sono previsti ancora uno o due acquisti di giocatori esperti, a cui si aggiungeranno giovani di grande prospettiva. Una strategia che mira a costruire un gruppo equilibrato, capace di coniugare presente e futuro.