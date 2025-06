VENGO E GIOCO IL MONDIALE PER CLUB: la mossa della disperazione si chiama Arturo Vidal | Firma in 24 ore

Tra pochi giorni al via il Mondiale che si gioca negli Stati Uniti vedrà protagoniste vecchie e nuove stelle del calcio.

Il Mondiale per Club, nella sua nuova e ampliata formula, prenderà il via il 15 giugno. Questa innovativa competizione, che vedrà affrontarsi 32 delle migliori squadre a livello globale, si concluderà circa un mese dopo, con la finale fissata per il 13 luglio.

La rassegna si disputerà interamente negli Stati Uniti d’America, coinvolgendo undici città e ben dodici stadi. La gara inaugurale è in programma all’Hard Rock Stadium di Miami, mentre l’atto conclusivo che decreterà i campioni del mondo per club si terrà nell’iconico MetLife Stadium, situato a New York.

Nonostante l’importanza del torneo, non tutti i grandi nomi saranno presenti. Kevin De Bruyne del Manchester City, ad esempio, ha annunciato la sua assenza, motivando la decisione con la necessità di tutelarsi da possibili infortuni a ridosso della scadenza del suo contratto. Stessa sorte per Luka Modric che potrebbe presto cambiare squadra dopo l’addio al Real Madrid.

L’attesa è comunque alta per la presenza di numerose stelle. Sarà sicuramente in campo Lionel Messi con il suo Inter Miami. Altri fuoriclasse attesi includono attaccanti del calibro di Haaland, Vinicius Junior e Kane, oltre a talenti come Bellingham e i bomber dell’Inter Lautaro Martinez e Thuram.

Vidal non vuole fermarsi

Dopo le esperienze con Barcellona e Inter, Arturo Vidal ha deciso di intraprendere un percorso che lo ha riportato nel calcio sudamericano. Nel 2022, il centrocampista cileno si è trasferito al Flamengo, iniziando una nuova fase brasiliana della propria carriera.

Nel 2023, infatti, è passato all’Athletico Paranaense, poi a gennaio “Re Artù” ha fatto un emozionante ritorno a casa, firmando con il Colo-Colo, club cileno dove aveva iniziato la sua brillante carriera professionistica quasi vent’anni prima.

Vidal vuole il Mondiale per Club

Arturo Vidal, ha recentemente compiuto 38 anni e, nonostante non sia più giovanissimo non ha intenzione di fermarsi. Attualmente sotto contratto con il Colo Colo fino a dicembre, “Re Artù” è determinato a partecipare al prossimo Mondiale per Club. Per realizzare questo obiettivo, Vidal sta valutando un trasferimento al Pachuca.

Il club messicano affronterà squadre come Salisburgo e l’Al-Hilal di Simone Inzaghi nel girone ma soprattutto il Real Madrid, un incontro che rappresenta un’ulteriore motivazione per Vidal, ex giocatore blaugrana, desideroso di confrontarsi nuovamente con i suoi vecchi rivali. Se l’accordo con il Pachuca dovesse concretizzarsi, Vidal avrebbe l’opportunità di chiudere la sua carriera internazionale con un palcoscenico prestigioso.