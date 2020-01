L’Acireale è alla ricerca di un centrocampista per perfezionare l’organico in vista della seconda metà della stagione. Secondo quanto riporta “Goalsicilia.it” la squadra granata sarebbe vicina chiudere l’operazione per il prestito di Sidibe Chamberlain, centrocampista che milita nel Rende. Il classe 2000 conosce già il campionato, dato che l’anno scorso ha militato nel Troina.