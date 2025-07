Van Dijk a Milano: ADDIO LIVERPOOL | E’ la più classica delle “Marottate” a zero

Secondo alcune fonti il club nerazzurro sogna un colpaccio per la difesa, il roccioso difensore olandese del Liverpool.

L’Inter sta vivendo un mercato estivo molto dinamico, puntando a potenziare la rosa con acquisizioni mirate. Tra i nuovi innesti già ufficializzati, il club ha accolto Petar Sucic, promettente centrocampista dalla Dinamo Zagabria, Luis Henrique, esterno dal Marsiglia, e Ange-Yoan Bonny, attaccante francese dal Parma.

Per il centrocampo, l’attenzione rimane alta su profili di spessore e per questo piacciono Ederson dell’Atalanta e Rovella della Lazio. In difesa, David Hancko del Feyenoord è un obiettivo concret. L’attacco sarà ulteriormente rinforzato con almeno una nuova punta; oltre ad Ademola Lookman dell’Atalanta, l’Inter valuta diverse opzioni come Hojlund del Man Utd.

Sul fronte delle cessioni, l’Inter è altrettanto attiva, cercando di sfoltire la rosa e generare liquidità. Tajon Buchanan è vicino al Sassuolo, mentre Davide Frattesi è un nome caldo per l’Atletico Madrid. Tra i giovani, Sebastiano Esposito interessa a Fiorentina e Cagliari, e Valentin Carboni si trasferirà al Genoa in prestito.

Il Galatasaray ha mostrato interesse per Yann Sommer. L’Inter non lo considera incedibile ma servirà un’offerta adeguata per lasciarlo partire. In caso di sua cessione, si valuterà se puntare su soluzioni interne come Martinez o cercare un nuovo profilo come Ter Stegen.

I colpacci a 0 di Marotta

Beppe Marotta, oggi presidente dell’Inter, ha costruito una parte significativa del successo nerazzurro attraverso una gestione oculata del mercato. Tra gli acquisti più celebri a parametro zero spiccano de Vrij, arrivato dalla Lazio nel 2018, e l’anno scorso Taremi, prelevato dal Porto.

La lista dei parametri zero eccellenti di Marotta all’Inter è lunga. Oltre ai già citati, si annoverano Zielinski, dopo lo scudetto al Napoli. A questi si aggiungono Mkhitaryan, arrivato dalla Roma, che si è rivelato un pilastro fondamentale, e Marcus Thuram, prelevato dal Borussia Mönchengladbach, che oggi genererebbe una grande plusvalenza se ceduto. Dulcis in fundo Calhanoglu.

Il sogno Virgil

L’Inter sogna in grande per la difesa e starebbe monitorando con attenzione la situazione di Virgil van Dijk. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dai media britannici, il difensore olandese, capitano del Liverpool, potrebbe non rinnovare il suo contratto con i Reds in scadenza tra meno di un anno.

Questa eventualità ha acceso l’interesse dei nerazzurri, che vedono in Van Dijk un potenziale “colpaccio” in linea con la strategia di Marotta. L’ostacolo principale per un’eventuale trattativa è rappresentato dall’ingaggio elevato del giocatore, che si aggira intorno ai 18 milioni di euro a stagione. Al momento, si tratta solo di una suggestione, senza alcuna trattativa avviata, ma il mercato è imprevedibile.