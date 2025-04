Valentino Rossi: “Era ancora ubriaco e si mise in pista” | La rissa e il silenzio: da quel giorno non si parlano più

Valentino Rossi, la rivelazione clamorosa dell’ex pilota: “Era ancora ubriaco e si mise in pista”. Da quel giorno il rapporto terminò

In questi ultimi giorni si è rifatto “vivo” sul web e sui social network per aver indossato una maglia celebrativa che l’Inter ha dedicato solo ed esclusivamente per lui. Un vero e proprio omaggio ad uno degli sportivi italiani più amati: Valentino Rossi.

Sono passati quasi quattro anni dal ritiro delle scene, in ottica MotoGp, ma il “Dottore” trova sempre il modo di far parlare di sé. Anche in merito ad argomenti che catturano l’attenzione del pubblico e degli amanti di questo sport.

Un argomento che ha catturato l’interesse del pubblico è stato rivelato nel corso di una intervista rilasciata al podcast “Motorsport Repubblica“. Tra gli argomenti, appunto, affrontati anche quello riguardante una vicenda molto curiosa.

La stessa che, a dire il vero, nessuno conosceva. Almeno sino ad ora visto che ha deciso di parlarne: “Era ancora ubriaco e si mise in pista“. Da quel giorno in poi i due non si parlano più.

Valentino Rossi, la rivelazione che spiazza tutti: da quel giorno non si parlano più

Sono stati pochi i nemici, veri e propri, nel corso di questi anni in MotoGp per Valentino Rossi. Uno in particolare porta al nome di Marc Marquez. Un dualismo che ha avuto inizio nel 2015, in occasione del Gran Premio della Malesia. Di questo, e molto altro ancora, ne ha parlato Scott Redding. L’ex pilota della MotoGp ha rivelato un retroscena molto particolare. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni: “Tutto è iniziato da quando Rossi, che ha una pista da cross, il Ranch, ha inviato là Marquez. Da quel che ho sentito, Rossi ha moto diverse, di produttori diversi, per ogni condizione”.

Nel 2014, però, accadde un qualcosa che rese il tutto a dir poco irreparabile: “Marquez si presentò lì con il camion HRC e una squadra al completo. Era tipo una moto di serie e questo fece arrabbiare Valentino, che la vide come una mancanza di rispetto, per lo spirito dell’invito. Marc l’ha battuto o ci è andato molto vicino e questo è stato l’inizio di tutto”. Un’altra vicenda simile, invece, è stata rivelata a Simon Patterson su ‘MCN’.

“Aveva i postumi della sbornia”, racconto da non credere

Queste, invece, le parole rivelate alla leggenda australiana del motocross: “Siamo andati là il martedì dopo Misano, con Marc che aveva una tuta con i segni di un incidente e Valentino aveva ancora i postumi di una sbornia“.

Poi ha concluso dicendo: “Erano pronti a tutto pur di battersi. Se Honda e Yamaha l’avessero saputo non avrebbero dato affatto il ‘via libera’”.