VAI NELLO SPOGLIATOIO E PENSACI TU: John Elkann manda la “spia” vicino a Thiago Motta | Infiltrato bianconero

Juventus in profonda crisi di gioco e di risultati, interviene John Elkann: individuata la “spia” perfetta che vigilerà sull’operato di Thiago Motta.

È notte fonda alla Continassa, dopo l’ennesimo tracollo della Juventus in campionato. I bianconeri, reduci dal pesante ko interno per mano dell’Atalanta (4-0 per gli orobici), sono stati sconfitti 3-0 a Firenze, abbandonando – almeno per il momento – il quarto posto. Tradotto: se il torneo si fosse concluso domenica, Locatelli e compagni sarebbero stati esclusi dalla prossima UEFA Champions League.

La panchina di Thiago Motta traballa sempre più. D’altro canto, se già le premature uscite di scena in Europa e in Coppa Italia avevano provocato l’indignazione della tifoseria, le recenti prestazioni in Serie A hanno fatto traboccare il vaso. Ciò che più preoccupa i sostenitori zebrati è la totale assenza di reazione e la mancanza di una proposta di gioco mostrate della compagine sabauda.

Le ultime due disfatte sono l’emblema del periodo da incubo zebrato ed è per questo motivo che, in seno alla società, sono partiti i primi ragionamenti. Malgrado la riconferma di Thiago a parole da parte di Cristiano Giuntoli, è logico che ci si ponga più di un interrogativo sulla permanenza effettiva dell’italo-brasiliano a Torino.

Così, mentre le riflessioni proseguono, John Elkann in persona si sarebbe mosso. Insoddisfatto anch’egli delle prestazioni della Juventus, avrebbe individuato una “spia” da utilizzare per monitorare da vicino il lavoro del tecnico di “Madama”. Un infiltrato vero e proprio, che fungerebbe anche da autentico termometro dell’umore nello spogliatoio.

John Elkann fa spiare Thiago Motta: 007 alla Continassa

Malgrado la possibilità di sollevare un trofeo a fine stagione sia sfumata da tempo, c’è comunque un finale di campionato da onorare e nel quale provare a ottenere il maggior numero di punti possibile. Non rientrare nel novero delle qualificate alla prossima Champions League rappresenterebbe un colpo durissimo per il bilancio e anche in termini d’immagine per la “Vecchia Signora”.

Urge una scossa, una scintilla immediata. Se quest’ultima non arriverà dall’allenatore, dovrà giungere da chi quella maglia l’ha indossata a lungo e ne conosce perfettamente il peso. Un concentrato di juventinità da somministrare a dosi generose agli attuali protagonisti della rosa bianconera.

C’è un infiltrato nella Juventus: John Elkann si affida a lui

Si tratterebbe, nello specifico, di Giorgio Chiellini. L’ex capitano della Juventus è uno dei nomi più chiacchierati per quanto riguarda un ruolo dirigenziale, ma intanto potrebbe prendere dimestichezza frequentando quotidianamente il centro di allenamenti della compagine piemontese.

La sua presenza, la sua esperienza, la sua grinta e il suo essere juventino non potrebbero che portare ampi benefici ai giocatori e, al tempo stesso, tendere una mano al naufrago Thiago Motta, ora come ora in completa balìa dei marosi.