Vai in Arabia? SCORDATI LA NAZIONALE | Gattuso si è impuntato: la “nuova regola”

Il nuovo Commissario Tecnico degli azzurri potrebbe cominciare a fare scelte importanti già dalle prime convocazioni di settembre.

La Nazionale ha subito un brusco cambiamento sulla panchina dopo la pesante sconfitta subita in Norvegia. La Federazione ha infatti deciso di esonerare il CT Luciano Spalletti, a seguito di una prestazione che ha sollevato forti dubbi sul cammino degli Azzurri verso il prossimo Mondiale.

La ricerca del successore è stata frenetica. Inizialmente, la FIGC aveva individuato in Claudio Ranieri il profilo ideale per prendere in mano le redini della squadra. Tuttavia, Ranieri ha declinato l’offerta, preferendo mantenere il suo ruolo di consulente alla Roma, nonostante il forte richiamo della Nazionale.

Con il rifiuto di Ranieri, la scelta è ricaduta su Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista e tecnico noto per il suo carattere determinato e la sua grinta, è stato chiamato a risollevare le sorti di un gruppo che appare smarrito e privo di fiducia.

Nella sua conferenza di presentazione, Gattuso ha voluto subito chiarire le sue intenzioni: “Dobbiamo ritrovare entusiasmo e smettere di pensare in negativo. Quando i giocatori vengono a Coverciano, devono farlo con grande eccitazione. Creare una famiglia è la cosa più importante”.

Gattuso richiama alcuni esclusi?

Dopo la nomina di Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale, si prospetta un possibile cambio di rotta per diversi giocatori che avevano trovato meno spazio sotto la gestione di Spalletti. Il nuovo CT, noto per la sua capacità di motivare i calciatori, potrebbe puntare su elementi che, pur avendo talento e qualità, non sono stati utilizzati con continuità.

Tra i nomi che potrebbero beneficiare dell’arrivo di Gattuso ci sono sicuramente Mattia Zaccagni, Matteo Politano e Federico Chiesa. Questi attaccanti esterni, noti per la loro imprevedibilità e la capacità di creare pericoli, potrebbero ritrovare fiducia e un ruolo da protagonisti all’interno della nuova Nazionale guidata da Ringhio.

Dubbi per Retegui

Alcuni media hanno ipotizzato che la scelta di Mateo Retegui di accettare l’offerta dell’Al-Qadsiah, squadra della Saudi League, sia stata messa in dubbio ma non per motivi economici. Sembrerebbe che l’attaccante possa aver avuto una certa riluttanza a trasferirsi in un campionato meno competitivo, per non allontanarsi troppo dai riflettori e dai radar della Nazionale che, si spera, potrebbe essere protagonista al prossimo Mondiale 2026.

Un precedente simile si è verificato con Didier Deschamps, CT della Francia. Deschamps, in diverse occasioni, ha privilegiato i giocatori che militavano nei principali campionati europei, arrivando a escludere giocatori di alto profilo che giocavano in leghe leggermente meno competitive come quella saudita.