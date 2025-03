VA BENE, TORNO A CASA: Jorginho in Serie A a parametro zero | Accordo trovato, dal 1° luglio si allena

Il centrocampista italo-brasiliano è pronto a tornare in Serie A a titolo gratuito: c’è già l’accordo con il club, con cui inizierà a lavorare da luglio prossimo.

In un periodo in cui il calciomercato è momentaneamente chiuso, le società lavorano comunque sotto traccia per rafforzare le proprie rose. In particolar modo al momento sono i calciatori in scadenza di contratto a far gola ai club. Questi giocatori rappresentano opportunità significative per i club che cercano di potenziare il proprio organico senza affrontare costi di trasferimento.

E in questo 2025 i profili di altissimo livello sono davvero tanti. Da Leroy Sane a Kevin De Bruyne, passando per i vari Boscagli, David e Gundogan. Impossibile dimenticare poi il trio di fuoriclasse del Liverpool composto da Salah, Alexander Arnold e van Dijk: tutti e tre sono in scadenza 2025 e rischiano di lasciare Anfield a parametro zero.

Per quanto riguarda i calciatori italiani invece il nome che di sicuro intriga maggiormente è quello di Jorginho. Il regista campione d’Europa 2021 con tutta probabilità non rinnoverà con l’Arsenal, e sarà dunque tra i profili più gettonati in estate per il trasferimento a titolo gratuito. Ed è proprio sul suo futuro che nelle ultime ore sono arrivate delle importanti novità.

Jorginho torna in Serie A

Da tempo si parla di un possibile ritorno nel nostro campionato per il centrocampista italo-brasiliano, e dopo tante voci finalmente sembra che questo momento sia arrivato. A parametro zero infatti Jorginho interessa a diversi club, anche se non più di primissima fascia come in passato.

Nello specifico società come Lazio, Fiorentina, Torino o Bologna potrebbero sicuramente fare un tentativo per metterlo sotto contratto in vista del prossimo anno. Tuttavia l’ipotesi più clamorosa e romantica per il suo futuro è un’altra.

Operazione nostalgica che fa impazzire i tifosi

Secondo alcune indiscrezioni non sarebbe da escludere per il giocatore un sorprendente e affascinante ritorno al Verona, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio prima di cederlo al Napoli.

Al momento questa è una semplice ipotesi, che non trova riscontri, e che per essere resa fattibile dovrà soddisfare principalmente due opzioni: la permanenza in Serie A degli scaligeri e una corposa riduzione dello stipendio da parte del giocatore.