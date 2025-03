Va bene, io ci sono: MARCO VERRATTI IN SERIE A a parametro zero | Il 1° luglio inizia il ritiro estivo

Finalmente dopo una lunga attesa Marco Verratti è pronto ad approdare in Serie A: arriva a parametro zero il prossimo 1 luglio.

Marco Verratti è uno dei centrocampisti italiani più talentuosi della sua generazione. E come noi tutti sappiamo ha una particolarità unica: non aver mai giocato in Serie A. Dopo gli anni dell’esplosione a Pescara, comminati con una storica promozione in Serie A nel 2012 sotto la guida di Zdeněk Zeman, il centrocampista è stato acquistato dal Paris Saint-Germain.

La scelta di trasferirsi in Francia ha sorpreso molti, ma si è rivelata vincente. A Parigi, Verratti è diventato un pilastro del centrocampo, vincendo numerosi titoli e guadagnandosi un posto fisso nella Nazionale italiana. La sua tecnica raffinata, la visione di gioco e la capacità di gestire il possesso palla lo hanno reso uno dei migliori registi d’Europa.

Due estati fa però il calciatore ha lasciato la compagine transalpina. Arrivato a fine ciclo ha deciso di trasferirsi in Qatar, all’Al Arabi, dove percepisce un ricco stipendio. Con questa esperienza che volge al termine però finalmente per il 32enne abruzzese sembra essere arrivato il momento di giocare in Serie A.

Fine della parentesi qatariota per Verratti

Il contratto del centrocampista italiano è in scadenza al termine della stagione, e al momento non c’è alcun discorso per il rinnovo in atto. Dopo un paio d’anni durante i quali ha incassato uno stipendio ricchissimo dunque Verratti sembra pronto per tornare nel grande calcio.

E per lui come dicevamo sono pronte ad aprirsi le porte della Serie A. Le ultime novità indicano che potrebbe essere la Roma a farci un pensierino e a prenderlo a parametro zero, dove prenderebbe in mano il reparto mediano giallorosso e farebbe dunque il suo esordio nel massimo campionato italiano.

Operazione fattibile

Il club capitolino, pronto a cominciare una nuova era il prossimo anno, andrebbe così a garantirsi un perno assoluto in mezzo al campo. E l’operazione ad oggi sembra alquanto fattibile, a patto ovviamente che Verratti si riduca l’ingaggio.

Trasferendosi nella città eterna infatti l’ex PSG potrebbe non solo giocare finalmente in Serie A, ma anche provare a riconquistare la nazionale azzurra, persa appunto dopo il passaggio in Qatar. Staremo a vedere come andranno le cose e se l’affare andrà in porto.