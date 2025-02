VA BENE, ACCETTO L’OFFERTA | Maurizio Sarri ha detto sì: accordo OK, ufficiale solo a giugno

Torna ad allenare Maurizio Sarri: il tecnico toscano ha trovato un accordo con il suo nuovo club, a giugno scatterà l’ennesima avventura.

Si profila all’orizzonte un ritorno in panchina per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è fermo all’incirca da un anno, vale a dire da quando decise di abbandonare l’incarico di allenatore della Lazio. Da allora, le offerte per ingaggiarlo da parte di club blasonati non sono mancate, ma non hanno evidentemente mai incontrato i favori e le esigenze dell’ex Napoli, Juventus e Chelsea.

A farsi sotto sono state diverse squadre di Premier League e, a sorpresa, il Panathinaikos: la società ellenica ha prospettato un contratto di lunga durata e piuttosto ricco, però Sarri ha scelto di declinare la proposta. Probabilmente la sua tattica è quella di attendere il palcoscenico più prestigioso possibile, per rilanciare al meglio la sua carriera.

Non che il campionato inglese non sia attraente, per carità: è verosimile che il 66enne avverta nostalgia del torneo d’Oltremanica, ma è chiaro che – anche in questo caso – serve un allineamento favorevole dei pianeti. Tradotto: un progetto tecnico serio, con obiettivi pianificati e raggiungibili grazie ai rinforzi del mercato e a una spina dorsale già forte.

Nelle ultime ore si è diffusa la voce secondo cui Maurizio Sarri avrebbe detto sì, accettando quanto gli è stato proposto da una compagine famosa. Sarebbero addirittura già stati limati tutti i dettagli. L’accordo dovrebbe prevedere l’arrivo dell’allenatore napoletano in panchina a partire dall’estate, più precisamente dal mese di giugno.

UFFICIALE – SARRI firma e riparte: lo attende una panchina blasonata

A fine 2024 era stato indicato come l’ideale successore di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Sarri, tuttavia, non aveva la benché minima intenzione di dire “sì” a un’avventura potenzialmente solo semestrale. Il ruolo di traghettatore non fa per lui ed è così che poi i rossoneri hanno virato con decisione su Sérgio Conceição, il quale però, dopo un inizio scoppiettante, è ora in crisi di risultati.

La recente sconfitta del “Diavolo” all'”Olimpico Grande Torino” contro i granata di Paolo Vanoli certifica il momento no della formazione meneghina. Potrebbe quindi tornare in auge il nome del classe 1959? Può darsi, ma c’è un altro club molto più vicino a lui…

È il nuovo allenatore: il futuro di Sarri è ormai scritto

Si tratta dell’Atalanta, che proprio in questi giorni è venuta a conoscenza della volontà di Gian Piero Gasperini di non rinnovare il suo contratto con gli orobici.

Il profilo di Maurizio Sarri – riporta sul suo sito internet Alfredo Pedullà – sarebbe estremamente gradito agli occhi della famiglia Percassi e una piazza come Bergamo potrebbe fornire al tecnico le motivazioni giuste per rimettersi in gioco. Se son rose…