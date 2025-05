Uno, due, tre colpi ITALIANI per Tare | Bastano meno di 100 milioni per il nuovo Milan

Il probabile nuovo ds sposa l’idea di avere un’ossatura rossonera di italiani. Nel mirino tre profili importanti.

La stagione del Milan è stata segnata da una serie di scelte dirigenziali discutibili e risultati deludenti. Dopo l’addio a Pioli, la società ha affidato la panchina a Paulo Fonseca, ma la sua gestione non ha portato i risultati sperati. Nonostante alcune vittorie significative, come quella contro l’Inter nel derby, la squadra ha mostrato una costante mancanza di continuità. Fonseca è stato sollevato dall’incarico a dicembre.

Il suo successore, Sergio Conceição, ha esordito con una vittoria in Supercoppa Italiana, ma non è riuscito a invertire la tendenza negativa. La squadra è stata eliminata ai playoff di Champions League dal Feyenoord e ha perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna. In campionato, il Milan ha viaggiato lontano dalle competizioni europee.

Le scelte di mercato hanno suscitato ulteriori critiche. L’acquisto di giocatori come Emerson Royal, Morata e Abraham non ha portato il contributo sperato, mentre la cessione di elementi come Kalulu, Adli e Pobega ha impoverito la rosa.

La stagione del Milan è stata caratterizzata da una gestione tecnica instabile, scelte dirigenziali discutibili e risultati deludenti, con la squadra che ha mancato l’accesso importantissimo, anche a livello economico, in zona Champions.

Arriva Tare come ds

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, è vicino a diventare il nuovo ds del Milan. Parla sei lingue e ha una profonda conoscenza del calcio europeo. Il suo metodo si basa su un’organizzazione solida e su una rete di collaboratori specializzati, tra cui analisti di dati e scout.

Tare ha costruito una Lazio competitiva con risorse limitate, puntando su giovani talenti e operazioni di mercato intelligenti. Ha portato tanti giocatori dalle giovanili alla prima squadra, ha generato plusvalenze tra cui Sergej Milinković-Savić. La sua capacità di valorizzare i giovani e di operare in contesti finanziari restrittivi lo rende un profilo perfetto per il Milan.

Idee italiane per i rossoneri

Igli Tare, potenziale nuovo direttore sportivo del Milan, sta valutando l’acquisto di giovani talenti italiani per rinforzare l’ossatura nazionale della squadra. Destiny Udogie, terzino sinistro classe 2002, è attualmente al Tottenham fresco di vittoria dell’Europa League.

Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000, è cresciuto nella Juventus e ha giocato quest’anno a Venezia. È apprezzato per la sua visione di gioco e dinamismo. Lorenzo Lucca, attaccante di 1,98 m, ha segnato 12 gol con l’Udinese e ha ricevuto la sua prima convocazione in Nazionale.