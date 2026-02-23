Union Brescia, Guardiola fa visita a Corini e la squadra

Febbraio 23, 2026
Screenshot 2026-02-23 125820

Visita a sorpresa in casa Brescia. Le rondinelle, in occasioni del match casalingo di ieri vinto contro la Pro Patria, hanno ospitato un ospite d’onore, l’allenatore del Manchester City ed ex giocatore biancoazzurro, Pep Guardiola.

Il motivo della visita del tecnico spagnolo, oltre all’effetto per la città e la squadra, sarebbe l’amicizia con il team manager dell’Union, Edoardo Piovani, che proprio ieri festeggiava il compleanno. Guardiola ha assistito all’incontro, salutando Corini, il suo staff e la squadra.

Una spinta non da poco per i giocatori del Brescia, che attualmente occupa la seconda posizione del girone A del campionato di Serie C. Il primo posto è distante, ma la formazione di Eugenio Corini potrà dire la sua nella lotta play-off

 

